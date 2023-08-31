Умышленное убийство или самозащита: адвокат разобрал стрельбу в нарушителя ПДД в Днепре

"Телеграф" поинтересовался профессиональным мнением адвоката относительно права на самозащиту и превышение полномочий

Инцидент с убийством нарушителя ПДД в Днепре вызвал бурные споры по поводу того, кто же виноват в смерти Джумбери Силогавы. Часть защищает правоохранителей, отмечая, что если бы аналогичная ситуация произошла в США или Европе, нападающего ликвидировали бы уже после первой попытки сопротивляться полиции. А некоторые подчеркивают, что полиция переходит адекватные границы и убивает людей прямо на улице.

Поэтому Телеграф обратился к адвокату, чтобы получить профессиональный и трезвый осмотр с учетом всех элементов.

Можно ли оправдать копа, убившего человека?

Как рассказал юрист адвокатского объединения "Агард" Виталий Сиченко, ситуация имеет по крайней мере два аспекта: юридический и общечеловеческий. Что касается второго, то речь идет о трагедии — жизнь человека уже не вернуть. А вот у юридической стороны свои нюансы.

— Не вдаваясь в подробности детального разбора оснований для остановки транспортного средства, я остановлюсь на основаниях применения полицейским огнестрельного оружия, определенных, в частности, ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции". Важным фактором для того, чтобы лицо привлекли к уголовной ответственности, является наличие оснований для использования огнестрельного оружия. То есть если доказать, что в ситуации действительно существовала необходимость или соответствующий обоснованный повод для использования огнестрельного оружия, то уголовная ответственность правоохранителю не угрожает. Однако, на видеозаписях, распространенных в интернете, не отражено предупреждений полицейского о возможном применении огнестрельного оружия, — говорит адвокат.

В соответствии с ч. 6 ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции Украины", применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается в следующих случаях:

1) при попытке лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;

2) в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей ;

3) если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, бежит с применением транспортного средства;

4) если лицо оказывает вооруженное сопротивление;

5) для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Кроме того, согласно ч. 7 упомянутой выше нормы, полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только с целью причинения лицу такого ущерба, который является необходимым и достаточным в такой обстановке. Например, для немедленного предотвращения или прекращения вооруженного нападения.

Следует заметить, что применение огнестрельного оружия является наиболее суровой мерой принуждения, следовательно, его применение возможно исключительно если другие меры не будут действенными в конкретной обстановке. Кстати, как писал "Телеграф" ранее, если бы полицию снабжали тейзерами (пистолеты с электрическим током — Ред .), то ситуация могла закончиться менее трагически.

От чего будет зависеть приговор суда?

— По-моему, пересмотренные видеозаписи свидетельствуют не в пользу полицейского — очевидных оснований для применения огнестрельного оружия без предупреждения на них не отражено, — говорит Виталий Сиченко. — При этом только из видеозаписей невозможно утверждать об отсутствии таких оснований. Тем более для правильной квалификации действий обязательно нужно учитывать как сам полицейский воспринимал обстановку.

При этом невозможно обойти вниманием поведение лиц,что находились в остановленном автомобиле. Ведь сложившаяся ситуация имела определенные предпосылки. Что мешало женщине, находившейся за рулем автомобиля, выйти из него, выполнив требования сотрудников полиции? Зачем мужчине нужно было вступать в спор с сотрудниками полиции? К каким последствиям может привести применение физической силы к вооруженным работникам полиции?

Конечно, это уже риторические вопросы. Полную оценку этим событиям будут давать органы досудебного расследования, прокурор, суд. У них больше возможностей для всестороннего и полного рассмотрения этой ситуации и только они наделены соответствующими полномочиями, — отмечает адвокат.

Напомним, в Днепре правоохранитель открыл огонь по правонарушителю, с которым у него произошла потасовка. В ходе конфликта пассажир "Ягуара" поразил патрульную, в результате чего женщина получила многочисленные травмы головы. В свою очередь напарник трижды выстрелил в нарушителя, что привело к его смерти.

Степень возможной вины патрульного будут выяснять следователи ДБР. Однако стрелявшего в нарушителя правоохранителя уже задержали. Если его признают виновным, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы по статьям "преднамеренное убийство" и "превышение служебных полномочий".