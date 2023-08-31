Навмисне вбивство чи самозахист: адвокат розібрав стрільбу в порушника ПДР у Дніпрі

"Телеграф" поцікавився фаховою думкою адвоката стосовно права на самозахист і перевищення повноважень

Інцидент з вбивством порушника ПДР у Дніпрі викликав бурхливі суперечки стосовно того, хто ж винен у смерті Джумбері Сілогави. Частина захищає правоохоронців, зазначаючи, що якби аналогічна ситуація трапилась у США чи Європі, нападника ліквідували б вже після першої спроби чинити опір поліції. А дехто наголошує, що поліція переходить адекватні межі й вбиває людей просто на вулиці.

Тож "Телеграф" звернувся до адвоката, аби отримати фаховий та тверезий огляд з урахуванням всіх елементів.

Чи можна виправдати копа, який вбив людину?

Як розповів юрист адвокатського об'єднання "Агард" Віталій Сиченко, ситуація має принаймні два аспекти: юридичний та загальнолюдський. Щодо другого, то мова йде про трагедію — життя людини вже не повернути. А от юридична сторона має свої нюанси.

— Не вдаючись в подробиці детального розбору підстав для зупинки транспортного засобу, я зупинюсь на підставах застосування поліцейським вогнепальної зброї, які визначені, зокрема, ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію". Важливим фактором для того, щоб особу притягнули до кримінальної відповідальності є наявність підстав для використання вогнепальної зброї. Тобто, якщо довести, що в ситуації дійсно існувала необхідність чи відповідний обґрунтований привід для використання вогнепальної зброї, то кримінальна відповідальність правоохоронцю не загрожує. Утім на відеозаписах, які розповсюджені в інтернеті, не відображено попередження поліцейського про можливе застосування вогнепальної зброї, — каже адвокат.

Загалом відповідно до ч. 6 ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію України", застосування вогнепальної зброї без попередження допускається у таких випадках:

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

4) якщо особа чинить збройний опір;

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 згаданої вище норми, поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці. Наприклад для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.

Варто зауважити, що застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу, отже його застосування можливе виключно якщо інші заходи не будуть дієвими в конкретній обстановці. До речі, як писав "Телеграф" раніше, поліцію забезпечували тейзерами (пістолети з електричним струмом — Ред.), то ситуація могла закінчитися менш трагічно.

Від чого залежатиме вирок суду?

— На мою фахову думку, переглянуті відеозаписи свідчать не на користь поліцейського — очевидних підстав для застосування вогнепальної зброї без попередження на них не відображено, — каже Віталій Сиченко. — При цьому, лише з відеозаписів неможливо стверджувати про відсутність таких підстав. Тим більше для правильної кваліфікації дій обов'язково потрібно враховувати як сам поліцейський сприймав обстановку.

При цьому неможливо залишити без уваги поведінку осіб, які перебували у зупиненому автомобілі. Адже ситуація, яка склалася, мала певні передумови. Що заважало жінці, яка перебувала за кермом автомобіля, вийти з нього, виконавши вимоги працівників поліції? Навіщо чоловіку потрібно було вступати в суперечку з працівниками поліції? До яких наслідків може призвести застосування фізичної сили до озброєних працівників поліції?

Звісно, це вже риторичні запитання. Повну оцінку цим подіям будуть надавати органи досудового розслідування, прокурор, суд. У них є більше можливостей для всебічного та повного розгляду цієї ситуації та лише вони наділені відповідними повноваженнями, — наголошує адвокат.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронець відкрив вогонь по правопорушнику, з яким у нього сталася бійка. В ході конфлікту пасажир "Ягуара" побив патрульну, в результаті чого жінка отримала численні травми голови. Своєю чергою напарник тричі вистрілив у порушника, що призвело до його смерті.

Ступінь можливої провини патрульного будуть з'ясовувати слідчі ДБР. Однак правоохоронця, котрий стріляв у порушника, вже затримали. Якщо його визнають винним, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці за статтями "умисне вбивство" та "перевищення службових повноважень".