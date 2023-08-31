Суд вибрав запобіжний захід для копа з Дніпра: який термін йому загрожує

В поліції заявили, що сподіваються на справедливість слідства

Поліцейському Єгору Звонкову, який застрелив чоловіка у Дніпрі, обрали запобіжний захід. Найближчі два місяці правоохоронець проведе під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомили у Патрульній поліції Дніпропетровської області. Адвокат поліцейського наголосила, що йому та його напарниці не місце у СІЗО.

Слухання відбувалося у Кіровському суді Дніпра, проте сам підсудний на ньому був відсутній через стан здоров'я, але слухав засідання у режимі онлайн-зв'язку. Після того як суддя заслухав сторони звинувачення та захисту, він ухвалив не брати Єгора Звонкова під варту і не поміщати в СІЗО. Натомість до 30 жовтня 2023 року поліцейський має цілодобово перебувати вдома під арештом. У Патрульній поліції прокоментували рішення суду та зазначили, що й надалі сподіваються на справедливі засідання.

"Ця справа принципова для нас усіх. На засіданні перебували патрульні, керівництво управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські по всій Україні підтримують колег", — зазначили у відомстві.

А адвокат обвинуваченого Юлія Сегеда зазначила, що поліцейським на період слідства нема чого робити за ґратами.

"Суд відмовив у триманні під вартою. Я задоволена рішенням. Такий захід є адекватним та співмірним. А патрульному, який діяв у стані крайньої необхідності та захищав життя своє та напарниці не місце за ґратами поки триває слідство", — наголосила вона.

Також "Телеграф" повідомляв, що жінку, з якою вбитий у Дніпрі чоловік був у "Ягуарі", можуть відправити за ґрати. З'явилося відое, як вона допомагає чоловікові бити поліцейських.