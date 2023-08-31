Суд выбрал меру пресечения для копа из Днепра: какой срок ему грозит

В полиции заявили, что надеются на справедливость следствия

Полицейскому Егору Звонкову, который застрелил мужчину в Днепре, избрали меру пресечения. Ближайшие два месяца правоохранитель проведет под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области. Адвокат полицейского подчеркнула, что ему и его напарнице не место в СИЗО.

Слушание проходило в Кировском суде Днепра, однако сам подсудимый на нем отсутствовал из-за состояния здоровья, но слушал заседание в режиме онлайн-связи. После того как судья заслушал стороны обвинения и защиты он постановил не брать Егора Звонкова под стражу и не помещать в СИЗО. Вместо этого до 30 октября 2023 года полицейский должен круглосуточно находиться дома под арестом. В Патрульной полиции прокомментировали решение суда и отметили, что и в дальнейшем надеются на справедливые заседания.

"Это дело принципиально для нас всех. На заседании находились патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские по всей Украине поддерживают коллег", — отметили в ведомстве.

А адвокат обвиняемого Юлия Сегеда отметила, что полицейским на период следствия нечего делать за решеткой.

"Суд отказал в содержании под стражей. Я довольна решением. Такая мера адекватна и соразмерна. А патрульному, который действовал в состоянии крайней необходимости и защищал жизнь свою, и его напарнице не место за решеткой, пока продолжается следствие", — подчеркнула она.

Также "Телеграф" сообщал, что женщину, с которой убитый в Днепре мужчина был в "Ягуаре", могут отправить за решетку. Появилось известно, как она помогает мужу избивать полицейских.