"Людей вбили двічі": у Дніпрі невідомі знищили меморіал загиблим у багатоповерхівці (відео)

Все, що українці приносили, згоріло

У Дніпрі невідомі знищили імпровізований меморіал пам’яті загиблих від російського ракетного удару по житловому будинку. Місцеві приносили туди квіти та іграшки.

Про це повідомляють у мережі. Усі речі, які приносили українці до меморіалу, спалили невідомі. Деталі підпалу поки що не встановлені, як і особи правопорушників.

Через загоряння також було пошкоджено зупинку, на якій було облаштовано меморіал. Згоріли сидіння та дах.

Як пише "Суспільне", вже після того, як "народний меморіал" спалили до нього, принесли нову іграшку, прапор та квіти. У поліції вже розпочали перевірку через пожежу. Загалом поліцейські розглядають кілька основних варіантів:

підпал з хуліганських мотивів (навмисний підпал)

пожежа з необережності (займання сталося внаслідок необережного поводження з вогнем, через свічку або лампадку)

"За виявленою інформацією соціальних мереж поліцейські зареєстрували факт у журнал єдиного обліку відділення поліції для перевірки", — розповіла виданню спікер поліції Дніпра.

"Люди, які загинули в цьому будинку, їх вбили двічі, перший раз, коли прилетіла ракета сюди, і другий раз, коли отак познущалися над памʼяттю людей", — коментує ситуацію один із місцевих жителів.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року армія російських окупантів ударила по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі. З життя пішли щонайменше 46 осіб, серед яких як дорослі, так і діти. Поранення отримали внаслідок ракетного удару близько 80 мешканців.

Раніше ми писали про те, що у ураженому ракетою будинку в Дніпрі жертвами стали цілі сім’ї.