"Людей убили дважды": в Днепре неизвестные уничтожили мемориал погибшим в многоэтажке (видео)

Все, что украинцы приносили, сгорело

В Днепре неизвестные уничтожили импровизированный мемориал памяти погибших от российского ракетного удара по жилому дому. Местные сносили туда цветы и игрушки.

Об этом сообщают в сети. Все вещи, которые приносили украинцы к мемориалу сожгли неизвестные. Детали поджога пока не установлены, как и личности правонарушителей.

Из-за возгорания также была повреждена остановка, на которой был обустроен мемориал. Сгорели сиденья и крыша.

Как пишет "Суспільне", уже после того, как "народный мемориал" сожгли к нему, принесли новую игрушку, флаг и цветы. В полиции уже начали проверку из-за пожара. В целом полицейские рассматривают несколько основных вариантов:

поджог по хулиганским мотивам (умышленный поджог)

пожар по неосторожности (возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем, из-за свечи или лампадки)

"По обнаруженной информации в социальных сетях полицейские зарегистрировали факт в журнал единого учета отделения полиции для проверки", – рассказала изданию спикер полиции Днепра.

"Людей, погибших в этом доме, их убили дважды, первый раз, когда прилетела ракета сюда, и второй раз, когда так поиздевались над памятью людей", — комментирует ситуацию один из местных жителей.

Напомним, в начале января 2023 года армия российских оккупантов ударила по многоэтажному жилому дому в Днепре. Из жизни ушли минимум 46 человек, среди которых как взрослые, так и дети. Ранения получили в результате ракетного удара около 80 жильцов.

Ранее мы писали о том, что в пораженном ракетой доме в Днепре жертвами стали целые семьи.