Как убирать мусор и заниматься спортом одновременно знают люди из Швеции

Само слово является слиянием шведского "plocka upp", что означает "подбирать, и английского "joggling" - то есть "пробежка". Это новый фитнес-тренд, который совмещает в себе бег и уход за окружающий средой. Люди не просто носятся туда-обратно во имя поддержания себя любимых в форме, а при этом собирают мусор. Плоггеры берут с собой обычные мусорные пакеты и бегают себе, собирая попавшийся на глаза мусор. А ведь это вдвойне полезно - чтобы подобрать что-то с земли, нужно присесть или наклониться! Вот как выглядят счастливые фитнес-чистюли.