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Воскресенье, 24.03.2019
Как убирать мусор и заниматься спортом одновременно знают люди из Швеции
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Как убирать мусор и заниматься спортом одновременно знают люди из Швеции

Само слово является слиянием шведского "plocka upp", что означает "подбирать, и английского "joggling" - то есть "пробежка". Это новый фитнес-тренд, который совмещает в себе бег и уход за окружающий средой. Люди не просто носятся туда-обратно во имя поддержания себя любимых в форме, а при этом собирают мусор. Плоггеры берут с собой обычные мусорные пакеты и бегают себе, собирая попавшийся на глаза мусор. А ведь это вдвойне полезно - чтобы подобрать что-то с земли, нужно присесть или наклониться! Вот как выглядят счастливые фитнес-чистюли.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Экология, Спорт, Бег, Мусор, Чистота, Хорошие привычки, Бег трусцой, Как жить в чистоте, Секреты чистоты.
14:43 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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