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Вторник, 26.03.2019
Невероятное зрелище: озеро Мичиган разбилось на миллион осколков (Фото)
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Невероятное зрелище: озеро Мичиган разбилось на миллион осколков (Фото)

С приходом весны начинается движение воды подо льдом и водоемы начинают оттаивать. Озеро Мичиган в США быстро тает, это приводит к тому, что вода выталкивает пластины льда на поверхность, которые выглядят потрясающе. Наблюдать невероятное зрелище на озере Мичиган лучше всего с пирса в Южном Хейвене. Но береговая охрана США попросила жителей оценить вид издалека, не выходя на поверхность озера, так как это очень опасно.
Фото: kykyryzo.ru
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Мичиган, Озеро, Весна, осколки, Озеро Мичиган.
23:25 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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