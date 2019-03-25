Невероятное зрелище: озеро Мичиган разбилось на миллион осколков (Фото) С приходом весны начинается движение воды подо льдом и водоемы начинают оттаивать. Озеро Мичиган в США быстро тает, это приводит к тому, что вода выталкивает пластины льда на поверхность, которые выглядят потрясающе. Наблюдать невероятное зрелище на озере Мичиган лучше всего с пирса в Южном Хейвене. Но береговая охрана США попросила жителей оценить вид издалека, не выходя на поверхность озера, так как это очень опасно.