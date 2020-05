До 100 кг. мусора за один рейс: ученые хотят "пропылесосить" океан

Некоммерческая организация The Ocean Cleanup, которая занимается очисткой океанов от загрязнения пластиком, представила новое устройство, которое может автономно собирать мусор. Пока его можно использовать только вблизи от берега.

Для этого они используют катамаран FRED (Floating Robot for Eliminating Debris) на солнечных батареях. FRED по своему устройству очень похож на пылесос для океана. Он может извлекать до ста килограмм пластика за один рейс. При этом устройством можно управлять дистанционно — с помощью контроллера.

FRED получает большую часть своей мощности от солнечных батарей и не выделяет никаких загрязнений. Для сбора пластика робот движется со скоростью около 2 узлов (3,7 км/ч), что позволяет ему собирать мусор, как конвейерная лента. У устройства также есть встроенная система оповещения, которая сообщает о приближении морских животных.

Clear Blue Sea is a nonprofit with a mission to cleanse the oceans of plastic pollution using our solar-powered, semi-autonomous Floating Robot for Eliminating Debris, FRED. #plasticpollution pic.twitter.com/yEcXfFSBIW

