Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть

Гигантский айсберг A68a, который дрейфует южной Атлантикой у побережья острова Южная Джорджия, начал распадаться.

Как сообщает BBC, во вторник, 22 декабря, были сделаны спутниковые фотографии, на которых видно, что на леднике появились большие трещины, а огромные глыбы льда отделяются и удаляются от него.

"Почти три с половиной года, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a - четвертый по величине в истории наблюдений - наконец начинает распадаться", - отметил Адриан Лукман из Университета Суонси, Великобритания.

Rough area calculations of the new icebergs produced from the latest break up of #A68a. Icebergs officially named by @usnatice. Let's see what happens as they float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx

— Laura Gerrish (@laura_gerrish) December 22, 2020