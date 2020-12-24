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Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть

Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть
00:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Гигантский айсберг A68a, который дрейфует южной Атлантикой у побережья острова Южная Джорджия, начал распадаться.

Как сообщает BBC, во вторник, 22 декабря, были сделаны спутниковые фотографии, на которых видно, что на леднике появились большие трещины, а огромные глыбы льда отделяются и удаляются от него.

"Почти три с половиной года, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a - четвертый по величине в истории наблюдений - наконец начинает распадаться", - отметил Адриан Лукман из Университета Суонси, Великобритания.

Антарктический ледяной гигант откололся от шельфового ледника в июле 2017 года.

На прошлой неделе от айсберга A68a откололся большой кусок, который получил название A68d. Два огромных фрагмента назвали A68e и A68f.

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В British Antarctic Survey (Британская антарктическая служба - ред.) привели примерные площади различных фрагментов:

  • A68a - 2600 кв. км

  • A68d - 144 кв. км

  • A68e - 655 кв. км

  • A68f - 225 кв. км

Когда A68 впервые отделился от Антарктиды, его площадь составляла почти 6 тысяч квадратных километров.

Ученые подчеркивают, что ситуация с айсбергом A68a не имеет ничего общего с глобальным потеплением.

Ранее сообщалось, что к концу XXI века может быть потеряно до 92% ледников в Альпах.

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Все по теме:

Великобритания, Ледники, Атлантика, Айсберги.

Автор:

Телеграф
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