Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть

Гигантский айсберг A68a, который дрейфует южной Атлантикой у побережья острова Южная Джорджия, начал распадаться.

Как сообщает BBC, во вторник, 22 декабря, были сделаны спутниковые фотографии, на которых видно, что на леднике появились большие трещины, а огромные глыбы льда отделяются и удаляются от него.

"Почти три с половиной года, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a - четвертый по величине в истории наблюдений - наконец начинает распадаться", - отметил Адриан Лукман из Университета Суонси, Великобритания.

Rough area calculations of the new icebergs produced from the latest break up of #A68a. Icebergs officially named by @usnatice. Let's see what happens as they float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx — Laura Gerrish (@laura_gerrish) December 22, 2020

Антарктический ледяной гигант откололся от шельфового ледника в июле 2017 года.

На прошлой неделе от айсберга A68a откололся большой кусок, который получил название A68d. Два огромных фрагмента назвали A68e и A68f.

В British Antarctic Survey (Британская антарктическая служба - ред.) привели примерные площади различных фрагментов:

A68a - 2600 кв. км

A68d - 144 кв. км

A68e - 655 кв. км

A68f - 225 кв. км

Когда A68 впервые отделился от Антарктиды, его площадь составляла почти 6 тысяч квадратных километров.

Ученые подчеркивают, что ситуация с айсбергом A68a не имеет ничего общего с глобальным потеплением.

Ранее сообщалось, что к концу XXI века может быть потеряно до 92% ледников в Альпах.