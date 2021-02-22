Россия может потерять тундру и для мира это очень плохой сигнал, - ученые

Из-за потепления в среднесрочной перспективе на севере Сибири может прекратить свое существование тундра, что грозит как потерей этой экосистемы, а следовательно и утратой значительной части биологического разнообразия, так и масштабными для России.

Об этом "Deutsche Welle" заявила немецкий биолог и географ, профессор Потсдамского университета Ульрике Херцшу (Ulrike Herzschuh).

"В краткосрочном плане самым серьезным и очевидным отрицательным последствием потепления станет дальнейшее увеличение числа лесных пожаров. Из-за них резко ухудшится качество воздуха, огонь будет угрожать людям и постройкам, на борьбу с ним придется тратить огромные средства. Будет и глобальный негативный эффект: в атмосферу попадет еще больше углекислого газа", - говорит профессор.

При этом она отмечает, что среднесрочные последствия потепления являются для многих куда менее очевидными, однако более масштабными и серьезными.

"По мере потепления климата все дальше на север будет сдвигаться граница лесов. Они будут вытеснять тундру, причем навсегда… это будет означать утрату значительной части биологического разнообразия, а для коренных народов Севера и вовсе потерю основы для существования - пастбищ для оленей", - говорит ученая.

При этом она подчеркивает, что при дальнейшем потеплении климата леса на севере будут вытеснять тундру, но одновременно на юге отступать перед степью.

"В более населенной южной части Сибири, где пока еще есть лес, уже сейчас довольно сухо. При более высоких температурах влага будет еще быстрее испаряться, и природа там станет похожей на то, что мы наблюдаем сейчас в Монголии", - поясняет Херцшу.

Профессор также прокомментировала возможную связь между потеплением и аварией на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании ("дочка" "Норникеля") в мае 2020 года, в результате которой из разгерметизировавшегося хранилища вылилось более 21 тыс. тонн дизтоплива, большая часть которого попала в близлежащие реки.

"Нельзя, конечно, каждое событие связывать с изменением климата, однако растущее число подобных инцидентов говорит о том, что в самых разных регионах Сибири идет дестабилизация грунта. Деятельность человека привела к тому, что буквально за считанные десятилетия вечная мерзлота тает каждое лето не на несколько десятков сантиметров, как раньше, а намного глубже, и это грозит дестабилизировать всю инфраструктуру, сооруженную на некогда прочной вечной мерзлоте. В результате России уже сейчас приходится тратить огромные средства на поддержание этой инфраструктуры, но нет никаких гарантий, что почва под домами, дорогами или все теми же хранилищами горючего через каких-то пару лет все еще будет достаточно стабильной", - констатировала ученая.

Она также отметила, что глобальное потепление ведет также к тому, что при дальнейшем таянии льдов в Северном ледовитом океане и Беринговом проливе условия для рыболовства ухудшатся, рыбы будет существенно меньше, и она будет других видов. Целой отрасли придется перестраиваться.

"Уже наши внуки могут увидеть Арктику совсем без льда. Так что такое нежелательное будущее совсем не за горами. Если, конечно, мы его не предотвратим", - подытожила Херцшу.