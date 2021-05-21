Будни легендарного заповедника: что делают туристы в "Аскании-Новой", кто кормит животных и куда пропал научный архив

В Украине есть 123-летний заповедник, в котором можно встретить зебр, американских бизонов и лошадей Пржевальского. Посмотреть на редкие виды животных и растений может любой желающий, так как место открыто для туристов. Называется оно "Аскания-Нова" и уже 13 лет занимает первое место среди "Семи природных чудес Украины".

Но действительно ли в "Аскании" все настолько гладко и у такого чуда нет проблем, например, с его содержанием?

"Телеграф" пообщался с председателем правления ОО "Украинская Природоохранная Группа - UNCG", ученым-экологом Алексеем Василюком, который рассказал о состоянии Аскании. Далее в тексте читайте о посетителях заповедника, о том, кто его охранял, когда Аскания приобрела свой статус и почему там нельзя запускать дроны.

"Зоопарк" для хранения редких видов

По словам Алексея, еще в 1898 году украинско-немецкий естествоиспытатель, барон Фридрих Фальц-Фейн основал на месте заповедника зоопарк.

"Это мы сейчас вкладываем в это слово другое значение. А тогда он его сделал для того, чтобы сохранить редкие виды животных. Это не зверинец с клетками, где животные не могут разогнуться. Например, павлины живут там сами. А бизоны на огромной огороженной территории на нескольких сотнях гектаров. Тем же сайгакам нужны огромные территории, им нельзя осознавать, что они ограждены", - говорит наш собеседник.

Эколог отмечает, что благодаря Аскании, например, удалось спасти лошадей Пржевальского и зубров. И добавляет, что заповедник несколько раз лишался своего уникального статуса:

"В заповедник Асканию переименовали в 1995 году и предоставили официальный статус. С 1934 она вообще не имела официального положения. Институт животноводства до сих пор хочет его отменить, поскольку считает, что это их пастбища, которые у них отобрали".

Несмотря на то, что официального статуса у Аскании долго не было, к заповеднику все власти и армии во времена войн относились благородно и оберегали его.

"Наверное, самый красивый эпизод с заповедником следующий. Когда была гражданская война 100 лет назад, то все армии проходили через Асканию, оставляли там свою часть, чтобы предотвратить крестьянские погромы в заповеднике", - добавляет Алексей.

"В Аскании все держится на директоре и нескольких энтузиастах"

Государство, говорит Алексей, безразлично к состоянию заповедника. Он даже относится к заведению, в котором он быть не должен.

"В Аскании все держится на директоре и нескольких энтузиастах. Фактически, государство не поддерживает Асканию. Да, была юбилейная монета, но это такая мелочь по сравнению с тем, что в зоопарке не за что кормить животных. Административно Аскания подчинена сельскохозяйственной академии наук и ее не позиционируют как заповедник. Например, на корма нужно несколько миллионов. Следовательно, фактически Аскания существует на условиях самообеспечения. Те деньги, что оставляют туристы, идут на кормление", - рассказывает Василюк.

"Государство не издало ни одной книги об Аскании"

"Ее директор (ученый-биолог и эколог - Гавриленко Виктор Семенович - Авт.) написал собственную работу о заповеднике. Государство не издало ни одной книги об Аскании. Еще мы издали несколько старинных переизбранных на современный лад книг. Это все делалось за деньги меценатов. За несколько лет мы на разных языках нашли 1200 публикаций об Аскании. Эти тексты за период до 1945 года", - продолжает Алексей.

Из-за исторических перипетий архив, который был до Второй мировой войны, уничтожили. Пришлось почти с нуля собирать информацию об Аскании. Алексей нашел меценатов, которые дали деньги на поиск таких данных и затем их публикации в виде книг:

"Сначала во время войны часть документов вывезли немцы в 1943-м. До этого, в 1930-х, гэбисты что-то вытащили. В 1944 пришла Советская армия и остаток документов сожгла. Итак, у Аскании нет собственного архива данных до 1945 года. Можно сказать, что это спасательная экспедиция, потому что мы искали материалы по библиотекам многих стран, а затем переводили на украинский. Было довольно трудно, потому что, например, книги могли быть написаны на старом чешском или старом английском, или вообще испанском. Хронологически мы выдаем публикации об Аскании в разных видах - от заметок в газетах до научных статей. Сейчас уже напечатано пять томов, точно будет еще два. Аскановцам этим заниматься некогда, так как их основная цель сделать так, чтобы животные не голодали".

"Есть риск, что в считанные годы вымрет сайгак"

Аскания - единственный заповедник, специалисты которого научились разводить сайгаков. Это чуть ли не единственное место в мире, которое практикует подобное.

"Есть риск, что в считанные годы вымрет сайгак. Сейчас начался процесс защиты этих животных. В степях Казахстана и Монголии строят несколько крупных центров разведения сайгаков. Это все будет делаться с консультациями от самой Аскании, так как только здесь научились их разводить, - говорит Алексей и добавляет очередной интересный факт, - Нельзя запускать беспилотники на территории. Копытные их боятся. Сайгаки, испугавшись, могут разбиться о забор. А если они себе что-то ломают, то умирают, потому что у них очень хрупкие кости".

Аскания после локдауна

На период локдауна были ограничения. Но сейчас Аскания уже принимает туристов. Там открытая местность, поэтому и опасности коронавирус несет меньше. Но все равно карантин плохо отразился на состоянии заповедника, рассказывает Василюк и добавляет:

"За этот год Асканию посетило около полутора тысяч человек - это очень мало. Сейчас начался сезон, когда степь цветет. Там наиболее интересно - май-июнь. Люди не ехали из-за локдауна".

Итак, пока въезды-выезды в другие страны то открываются, то закрываются, есть время посмотреть на свою страну и ее достопримечательности. Заповедник "Аскания-Нова" как раз один из таких. Более того, каждый посетитель присоединяется к заботе о заповеднике, потому что каждый приобретенный билет и оплаченная экскурсия - это дополнительная пища для редких животных.