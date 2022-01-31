Супряга в "Сампдории" обречен на провал, но "Динамо" останется в выигрыше: почему так получилось

Украинский форвард рискует попасть в команду, где он не получит достаточно шансов проявить себя

Полку украинских легионеров в итальянской Серии А прибыло — 21-летний нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга официально пополнил ряды генуэзской "Сампдории". Речь пока что идет об аренде до конца сезона 2021/2022, поэтому у форварда будет максимум 15 официальных матчей, чтобы доказать тренерскому штабу свою профпригодность и заставить руководство клуба использовать опцию права выкупа.

Ждет ли итальянское приключение Супряги хэппи-энд — в нескольких тезисах попытался разобраться "Телеграф".

Плюсы — для УПЛ и "Динамо"

Начнем с очевидного. Сам по себе переход очередного украинского футболиста в топ-чемпионат — уже плюс. Несмотря на явное увеличение потока наших парней в ведущие футбольные страны, мы еще не достигли того этапа, когда сможем сказать: "слишком уж много украинцев играют в Европе, пора бы нашим клубам активнее заниматься их удержанием". И этап этот наступит еще нескоро. Украинский футбол лишь привыкает к уготовленной ему роли — быть трамплином в топ-чемпионаты для местных самородков. Пользу от такого расклада должны получать все: украинские клубы — прибавки к бюджетам, сборная Украины — игроков, которые играют с лучшими и против лучших, а сами европейские клубы — качественных футболистов по относительно недорогим ценам. Возможно, в будущем что-то изменится, но пока эта модель видится для наших реалий оптимальной.

Второй плюс здесь — для киевского "Динамо". В текущем сезоне Владислав Супряга провел всего 6 матчей во всех турнирах и то, что откровенного "лавочника" удалось сплавить в клуб уровня "Сампдории" — не просто удача, а полноценная трансферная победа для киевлян. Да, пусть пока что речь идет лишь об аренде. Но, во-первых, появился реальный шанс в итоге получить за ненужного нападающего какие-то деньги. А во-вторых, даже если генуэзцы в итоге вернут Супрягу в Украину, у него уже будет в послужном списке конкретика в блоке "внимание со стороны клуба Серии А", что облегчит ему летом поиск нового клуба из условной Бельгии. И потом, этим трансфером "Динамо" продолжило утверждаться как клуб, готовый расставаться со своими футболистами для их блага. Виталий Миколенко, а теперь и Владислав Супряга — это сигнал для европейских команды в духе: "эй, ребят, у нас тут еще не менее талантливые Забарный, Циганков, Шапаренко, Бущан и другие молодые дарования. С нами можно договариваться, обращайтесь!". Остается надеяться, что в "Динамо" смотрят на эту ситуацию именно так.

Третий плюс во многом вытекает из первого, ведь и Владислав Супряга наконец-то покинул клуб, в котором он не мог довольствоваться даже ролью игрока ротации. Но вот здесь мы ставим многоточие и переходим к сомнениям относительно этого трансфера…

Минус — борьба за выживание

Никто не гарантирует украинцу стабильного места в основном составе. Пример другого игрока сборной Украины Виктора Коваленко доказывает: переход в итальянский клуб (в его случае это "Аталанта") вовсе не означает, что тебе сходу предоставят хотя бы один вменяемый шанс показать себя. И поэтому явно не в пользу Супряги будет играть тот факт, что в его распоряжении лишь 4 месяца и 15 матчей, чтобы показать себя. А сумма выкупа в 7 млн евро обяжет клуб уровня "Сампдории" критически оценивать выступления новичка — генуэзцы точно не отдадут эту сумму, если у них будут хотя бы малейшие сомнения по поводу форварда. То есть шансов снова оказаться в "Динамо" уже летом — предостаточно.

Второй серьезный минус — турнирное положение "Сампдории". На сегодня "моряки" занимают 16-е место в трех очках от зоны вылета и борьба за выживание команде предстоит отчаянное. Сам по себе этот факт обычно заставляет тренеров доверять опытным и проверенным бойцам, а не взятым в аренду молодым новичкам. Особенно на позиции центрфорварда, которые должны забивать и приносить команде драгоценные очки.

К слову, о тренере. 19 января "Сампдорию" возглавил Марко Джампаоло, который явно пришел сюда с целью спасать клуб от вылета в Серию В. О трансфере Супряги было объявлено 30 января. Как вы считаете, насколько велика роль нового тренера в этой аренде? Вероятно ли, что Джампаоло, едва оказавшись в "Сампе", одной из своих первых "хотелок" озвучил глубокого резервиста киевского "Динамо"? Риторический вопрос.

Вывод в надежде ошибиться

Аренда Владислава Супряги в клуб Серии А — очередная маленькая победа украинского футбола. Мы вправе надеяться, что Влад заиграет в Италии и сборная Украины получит еще одного сильного футболиста с регулярной практикой игры в топ-чемпионате. Сам же форвард получит шанс доказать, что он действительно является одним из самых одаренных украинских исполнителей в своем амплуа. В конце концов, 21 год — очень хороший возраст для больших свершений.

Владислав Супряга перешел к тренеру, который исповедует тактику 3-5-2 — и две позиции в линии атаке — это плюс для нашего футболиста. С другой стороны, в пылу борьбы за выживание Марко Джампаоло будет склонен доверять опытным игрокам. Прежде всего мы говорим о 39-летнем ветеране Фабио Квальярелле, о Маноло Габбьядини и о Франческо Капуто. Именно с этой троицей Супряге придется сражаться за место в основе.

Рискнем предположить и при этом рассчитываем ошибиться, что в итоге украинец вернется в киевское "Динамо". Но не потому, что не потянет Серию А, а потому, что не получит достаточно шансов проявить себя. Платить же 7 млн евро за него "Сампдория" не рискнет.