Укр

Малиновский назвал причины неудачи Шевченко в "Дженоа"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Шевченко и Руслан Малиновский Новость обновлена 29 января 2022, 12:57
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

Футболист поддержал бывшего тренера.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал увольнение Андрея Шевченко из "Дженоа".

Соответствующее интервью доступно на сайте zbirna.com.

Руслан считает, что "Шева" пришел в команду в неподходящее время — у многих игроков "Дженоа" были травмы, а сам наставник болел коронавирусом. Тем не менее Малиновский уверен, что у его бывшего тренера (Андрей Николаевич работал с Русланом в сборной Украины, — прим. ред) все получится.

"Мне очень жаль, что его работа в "Дженоа" так быстро закончилась. Тяжелая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьезный. Плюс тренер заболел ковидом и некоторое время не был с командой", — заявил Малиновский.

Напомним. Шевченко мог возглавить сборную Польши, однако действующее соглашение с "Дженоа" не позволило этому случиться.

Ранее Малиновский забил свой первый гол в 2022 году.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #Руслан Малиновский
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