Укр

Малиновский забил первый гол в 2022 году (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Руслан Малиновский Новость обновлена 09 января 2022, 19:28
Руслан Малиновский

Украинец ударно начал вторую половину сезона.

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский помог своей команде обыграть "Удинезе" в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии сезона 2021/22. Встреча состоялась на стадионе "Фриули" и завершилась со счетом 2:6 в пользу гостей.

"Аталанта" без проблем справилась с аутсайдером первенства, забив в ворота хозяев 6 мячей. За "бергамасков" голами отметились Марио Пашалич, Луис Мурьель (дубль), Руслан Малиновский, Йоаким Мехле и Маттео Пессина, а за "фриульцев" голы на счету Науэля Молины и Бету. Руслан, который провел на поле все 90 минут, кроме гола записал на свой счет еще и один ассист. К слову, это взятие ворот стало первым для украинца в 2022 году.

Видео гола Малиновского:

Видео ассиста Малиновского:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Удинезе" (20 очков) на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" (41 очко) — четвертая. В следующем туре "фриульцы" сыграют с "Ювентусом" (15.01.2022), а "бергамаски" — с "Интером" (16.01.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Виталий Миколенко провел дебютную игру за "Эвертон". Тренер ливерпульской команды Рафаэль Бенитес похвалил игрока сборной Украины, а нападающий "Желто-синих" Роман Яремчук пошутил над бывшим "динамовцем".

Теги:
#Футбол #ФК Удинезе #Серия А #ФК Аталанта #Руслан Малиновский
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