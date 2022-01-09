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Маліновський забив перший гол у 2022 році (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Руслан Маліновський Новина оновлена 09 січня 2022, 19:28
Руслан Маліновський

Українець ударно розпочав другу половину сезону.

Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Маліновський допоміг своїй команді обіграти "Удінезе" у виїзному матчі 21 туру чемпіонату Італії сезону 2021/22. Зустріч відбулася на стадіоні "Фріулі" та завершилася з рахунком 2:6 на користь гостей.

"Аталанта" без проблем впоралася з аутсайдером першості, забивши у ворота господарів 6 м’ячів. За "бергамасків" голами відзначилися Маріо Пашаліч, Луїс Мурьєль (дубль), Руслан Маліновський, Йоакім Мехле та Маттео Пессіна, а за "фріульців" голи на рахунку Науеля Моліни та Бету. Руслан, який провів на полі всі 90 хвилин, окрім гола записав на свій рахунок ще один асист. До речі, це взяття воріт стало першим для українця у 2022 році.

Відео голу Маліновського:

Відео асиста Маліновського:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей результат залишив "Удінезе" (20 очок) на 14-му місці у турнірній таблиці Серії А, "Аталанта" (41 очко) — четверта. У наступному турі "фріульці" зіграють з "Ювентусом" (15.01.2022), а "бергамаски" — з "Інтером" (16.01.2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Віталій Миколенко провів дебютну гру за "Евертон". Тренер ліверпульської команди Рафаель Бенітес похвалив гравця збірної України, а нападник "Жовто-синіх" Роман Яремчук пожартував над колишнім "динамівцем".

Теги:
#Футбол #ФК Удінезе #Серія А #ФК Аталанта #Руслан Маліновський
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