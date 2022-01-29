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Маліновський назвав причини невдачі Шевченка у "Дженоа"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Шевченко та Руслан Маліновський Новина оновлена 29 січня 2022, 12:57
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський

Футболіст підтримав колишнього тренера.

Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський прокоментував звільнення Андрія Шевченка з "Дженоа".

Відповідне інтерв’ю доступне на сайті zbirna.com.

Руслан вважає, що "Шева" прийшов у команду в непідходящий час — у багатьох гравців "Дженоа" були травми, а сам наставник хворів на коронавірус. Проте Маліновський упевнений, що у його колишнього тренера (Андрій Миколайович працював із Русланом у збірній України, — прим. ред) все вийде.

"Мені дуже шкода, що його робота в "Дженоа" так швидко закінчилася. Тяжка ситуація. Мені здається, що Андрій Миколайович потрапив у цей клуб у не найкращий момент. Там було багато травмованих, довелося ставити молодь, а в Серії А, як ви знаєте, рівень дуже серйозний. Плюс тренер захворів на ковід і деякий час не був з командою", — заявив Маліновський.

Нагадаємо. Шевченко міг очолити збірну Польщі, проте чинна угода з "Дженоа" не дозволила цьому статися.

Раніше Маліновський забив свій перший гол у 2022 році.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #Руслан Маліновський
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