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Шевченко очолить нову команду і одразу повезе її до Москви

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Андрій Шевченко Новина оновлена 23 січня 2022, 23:32
Андрій Шевченко

Легенда українського футболу очолить збірну сусідньої країни.

Український футболіст та тренер Андрій Шевченко після прощання з італійським "Дженоа" знайшов собі нову роботу.

Як повідомляє vZbirna з посиланням на власні джерела, він погодився стати тренером збірної Польщі.

Зазначається, що всі деталі контракту сторони вже узгодили, залишилося лише узгодити нюанси договору із "Дженоа".

Уточнюється, що у Польщі Шевченко отримуватиме зарплату 2,5 мільйона євро на рік, частина з яких надходитиме від Польського футбольного союзу, а решта від спонсорів.

Спортивний журналіст Роман Свірін також зазначив, що перший матч біло-червоних під проводом Шевченка пройде в Москві проти збірної Росії 23 березня.

"Перемога лише в одному матчі миттєво скине всю негативну піну з Андрія, що виникла після відставки з Дженоа", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, Шевченко втратив роботу у "Дженоа" після поразки у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії сезону 2021/22 проти "Мілана".

Тоді його команда програла із рахунком 3:1.

Після цього ходили чутки про те, що він може очолити київське "Динамо". При цьому повернутись в Україну його закликав навіть президент Володимир Зеленський.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #Збірна Польщі
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