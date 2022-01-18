Шевченку "знайшли" роботу в Україні: що відомо

Легенда футболу може послідувати пораді Зеленського.

Український тренер Андрій Шевченко, якого нещодавно звільнила італійська "Дженоа", може повернутися до України. Притулити зірку вітчизняного спорту хоче київське "Динамо".

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, столичний клуб хотів запросити Андрія Миколайовича ще до його контракту із "Дженоа". "Біло-сині" знову спробують отримати тренера, але вже після закінчення сезону. Болотніков зазначив, що у Києві давно задумали передачу влади від вікового Мірчі Луческу до молодшого "Шеви".

"За моєю інформацією, "Динамо" розглядає кандидатуру Шевченка цілком реально. Ще до "Дженоа" розглядали такий варіант, але тоді було зарано. Наразі вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи обламали, то, в принципі, для нього це добрий варіант ", — розповів Болотніков.

Сергій також зазначив, що Шевченко може обрати й інші варіанти, проте все одно доведеться чекати на закінчення сезону.

Примітно, що президент України Володимир Зеленський закликав "Шеву" повернутись працювати в Україну, де "його люблять".

Нагадаємо, "Дженоа" провалила першу гру без Шевченка. Керівництво клубу має виплатити українцеві космічні відступні за розірвання контракту.