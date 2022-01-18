Шевченко "нашли" работу в Украине: что известно

Легенда футбола может последовать совету Зеленского.

Украинский тренер Андрей Шевченко, которого недавно уволила итальянская "Дженоа", может вернуться в Украину. Приютить звезду отечественного спорта хочет киевское "Динамо".

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации журналиста Сергея Болотникова, столичный клуб хотел пригласить Андрея Николаевича еще до его контракта с "Дженоа". "Бело-синие" вновь попытаются заполучить тренера, но уже по окончании сезона. Болотников отметил, что в Киеве давно замыслили передачу власти от возрастного Мирчи Луческу к более молодому "Шеве".

"По моей информации, "Динамо" рассматривает кандидатуру Шевченко вполне реально. Еще до "Дженоа" рассматривали такой вариант, но тогда было рановато. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", — рассказал Болотников.

Сергей также отметил, что Шевченко может выбрать и другие варианты, однако все равно придется ждать окончания сезона.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский призвал "Шеву" вернуться работать в Украину, где "его любят".

Напомним, "Дженоа" провалила первую игру без Шевченко. Руководство клуба должно выплатить украинцу космические отступные за расторжения контракта.