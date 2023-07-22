Зинченко во время визита в США напомнил о том, в чем больше всего Украина нуждается сейчас

Зинченко на весь мир рассказал о том, что нужно для победы над россиянами

Игрок сборной Украины Александр Зинченко во время турне по Америке вместе с лондонским "Арсеналом" напомнил миру о том, что в его родной стране идет война.

Во время общения с журналистами в США перед игрой с "Манчестер Юнайтед" он отметил, что украинцы устали от войны, но борьбу нужно продолжать.

"Некоторые люди устали от этой войны, но мы не можем сдаваться. Нам нужно бороться за нашу свободу и независимость.

Находясь здесь, хотел бы выразить огромную благодарность США и остальному миру, которые очень помогают нам в этот трудный момент.

Пользуясь этой возможностью, я должен сказать, что эти F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия. Если у меня будет возможность – буду говорить об этом", – сказал Александр.

Напомним, что уже 5 августа пройдет благотворительный поединок Game4Ukraine, в котором примут участие звезды мирового футбола. Все вырученные средства от его проведения будут переданы Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский разозлил фанатов во Франции.