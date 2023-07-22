Зінченко під час візиту до США нагадав про те, чого найбільше Україна потребує зараз

Зінченко на весь світ розповів про те, що потрібно для перемоги над росіянами

Гравець збірної України Олександр Зінченко під час турне Америкою разом із лондонським "Арсеналом" нагадав світу про те, що в його рідній країні йде війна.

Під час спілкування з журналістами у США перед грою з "Манчестер Юнайтед" він наголосив, що українці втомилися від війни, але боротьбу треба продовжувати.

"Деякі люди втомилися від цієї війни, але ми не можемо здаватися. Нам потрібно боротися за нашу свободу та незалежність.

Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей скрутний момент.

Користуючись цією нагодою, я повинен сказати, що ці F16 нам потрібні, щоб повернути нашу землю та наші території. Я маю таку місію. Якщо у мене буде можливість — говоритиму про це", — сказав Олександр.

Нагадаємо, що вже 5 серпня пройде благодійний поєдинок Game4Ukraine, у якому братимуть участь зірки світового футболу. Усі виручені кошти від його проведення передадуть Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що інший гравець збірної України Руслан Малиновський розлютив фанатів у Франції.