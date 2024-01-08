Умер легендарный немецкий футболист, чемпион мира

Он первым выиграл Чемпионат мира в качестве футболиста и тренера, а также дважды получил "Золотой мяч"

Скончался легендарный немецкий футболист и талантливый тренер Франц Беккенбауэр "Кайзер". Его жизнь оборвалась в воскресенье, 7 января 2024 года.

О кончине легенды мирового футбола сообщает Bild со ссылкой на членов семьи легенды. Беккенбауэра ставят в один ряд с такими великими футболистами как Пеле, Диего Марадона и Йохан Кройф.

Друг Франца Беккенбауэра Лотар Маттеус сказал, что смерть Беккенбауэра является большой потерей для всего немецкого футбола. Он отметил ― "Кайзер" действительно плохо чувствовал себя в последнее время.

Как сообщает источник, у Беккенбауэра была болезнь Паркинсона. Также у него развивалась деменция. Последние годы он практически не появлялся на публике.

Беккенбауэр как футболист и тренер

Он был опорным центральным защитником, который также виртуозно играл на флангах, хотя сначала тренеры видели его в нападении. Беккенбауэр не упускал возможности начать атаку в самый неожиданный для противника момент.

У него много достижений как у игрока. Наиболее важными из них можно назвать получение "Золотого мяча" (1972 и 1976 гг), Чемпион Европы (1972), Чемпион мира (1974). Пять раз он становился чемпионом Германии, четырежды выигрывал Кубок Германии, четыре раза становился лучшим игроком своей страны и один раз ― лучшим футболистом США.

Франц Беккенбауэр первый в мире дважды выиграл Чемпионат мира: как футболист он это сделал в 1974 году, а уже через 16 лет сумел одержать победу в этом турнире как наставник сборной Германии. Тренировать национальную команду он начал еще в 80-х прошлого столетия. В 1996 году "Бавария" под его руководством выиграла Кубок УЭФА.

Говоря о "Кайзере" как о талантливом тренере, нельзя не вспомнить, что именно он занимался подготовкой сборной Германии к Чемпионату мира 2006 года. Немцам не удалось выиграть турнир, но они заняли третье место.

Судьба Беккенбауэра была тесно связана с мюнхенской "Баварией". В этом клубе он начал свою футбольную карьеру. В 1994 году он стал президентом "Баварии" и пробыл на этой должности 15 лет. В 2009 году "Кайзер" подал в отставку.

Ранее "Телеграф" писал, что 8 января умер Богдан Шершун. Экс-футболисту "Днепра" было всего 42 года.