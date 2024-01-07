В футболе появилось "правило Коноплянки": украинец оставил след в Румынии

В Румынии не хотят наступать на одни и те же грабли

На днях румынский футбольный клуб ЧФР Клуж попрощался со знаменитым украинским футболистом Евгением Коноплянкой, которые присоединился к команде в июле 2023 года.

После неудачного трансфера украинца в клубе решили ввести "правило Коноплянки". Об этом сообщает fanatik.ro.

34-летний Евгений за пол сезона в Румынии сыграл лишь в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 54 минуты. Учитывая, что украинец получал большую зарплату, в руководстве решили подстраховаться при заключении будущих сделок.

К примеру, ЧФР Клуж 6 января объявил о подписании о подписании марокканского атакующего полузащитник Омара Эль Каддури. Игрок пришел в команду свободным агентом и подписал соглашение с румынским клубом на 3 года. В этой сделке ЧФР Клуж использовал "правило Коноплянки", согласно которому клуб может расторгнуть контракт с футболистом, если тот не сыграет 10 матчей за сезон. Подобное нововведение ожидается и при заключении других сделок ЧФР Клуж с футболистами.

Напомним, в Румынии обвиняли Коноплянку в симулировании травм. В ответ футболист заявил, что клуб имеет задолженности перед игроками.

Ранее сообщалось, что Коноплянка, несмотря на плохую игру на клубном уровне, был вызван в сборную Украины на матч против Англии (0:2) в отборе на чемпионат Европы-2024. Более того, футболист даже вышел на замену. К слову, Сине-желтые не сумели выйти на Евро-2024 через групповой этап, но сохранили возможность выхода на турнир через раунд плей-офф.