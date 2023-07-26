Коноплянка получит солидный денежный бонус в новом клубе: журналист раскрыл интересные детали

Украинец попал в один из самых богатых клубов страны

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка на днях официально стал игроком румынского ЧФК "Клуж".

Как рассказал журналист Эммануэл Рошу в интервью Українському футболу, в новом клубе украинец будет одним из самых высокооплачиваемых игроков.

По его информации, только за подписание контракта Коноплянка получит 100 тысяч евро.

"Сама месячная зарплата будет одна из самых высоких в команде – 15 тысяч евро. В целом, в Клуже игроки получают по-разному. От нескольких тысяч евро в месяц до 20-30. То есть, у украинца сразу зарплата будет почти как у лидеров команды.

"Клуж" – надежный клуб? ЧФР сейчас имеет долги. Руководители сейчас пытаются стабилизировать положение клуба и пытаются сэкономить. Но в целом "Клуж" – один из двух самых богатых клубов в Румынии. Вместе с бухарестским "Стяуа", – сказал он.

Ранее СМИ писали о том, что зарплата Коноплянки составит около 20 тысяч евро в месяц.

Ранее "Телеграф" писал о том, что болельщики предлагали свой вариант развития карьеры для Коноплянки. Его представили в виде комика.