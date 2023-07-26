Коноплянка отримає солідний грошовий бонус у новому клубі: журналіст розкрив цікаві деталі

Українець потрапив до одного з найбагатших клубів країни

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка офіційно став гравцем румунського ЧФК "Клуж".

Як розповів журналіст Еммануел Рошу в інтерв’ю Українському футболу, у новому клубі українець буде одним із високооплачуваних гравців.

За його інформацією, лише за підписання контракту Коноплянка отримає 100 тисяч євро.

"Сама місячна зарплата буде одна з найвищих у команді – 15 тисяч євро. Загалом у "Клужі" гравці отримують по-різному. Від кількох тисяч євро на місяць до 20-30. Тобто, в українця одразу зарплата буде майже як у лідерів команди.

"Клуж" – надійний клуб? ЧФР зараз має борги. Керівники зараз намагаються стабілізувати становище клубу та намагаються заощадити. Але загалом "Клуж" – один із двох найбагатших клубів у Румунії. Разом із бухарестським "Стяуа", – сказав він.

Раніше ЗМІ писали про те, що зарплата Коноплянки становитиме близько 20 тисяч євро на місяць.

Раніше Телеграф писав про те, що вболівальники пропонували свій варіант розвитку кар’єри для Коноплянки. Його представили у вигляді коміка.