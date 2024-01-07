У футболі з’явилося "правило Коноплянки": українець залишив слід у Румунії

У Румунії не хочуть наступати на ті самі граблі

Днями румунський футбольний клуб ЧФР Клуж попрощався зі знаменитим українським футболістом Євгеном Коноплянкою, який приєднався до команди у липні 2023 року.

Після невдалого трансферу українця у клубі вирішили запровадити "правило Коноплянки". Про це повідомляє fanatik.ro.

34-річний Євген за пів сезону в Румунії зіграв лише у 4 матчах, провівши на полі 54 хвилини. Враховуючи, що українець отримував велику зарплату, у керівництві вирішили підстрахуватися під час укладання майбутніх угод.

Наприклад, ЧФР Клуж 6 січня оголосив про підписання про підписання марокканського атакувального півзахисника Омара Ель Каддурі. Гравець прийшов у команду вільним агентом та підписав угоду з румунським клубом на 3 роки. У цій угоді ЧФР Клуж використав "правило Коноплянки", згідно з яким клуб може розірвати контракт із футболістом, якщо той не зіграє 10 матчів за сезон. Подібне нововведення очікується і під час укладання інших угод ЧФР Клуж із футболістами.

Нагадаємо, у Румунії звинувачували Коноплянку у симулюванні травм. У відповідь футболіст заявив, що клуб має заборгованості перед гравцями.

Раніше повідомлялося, що Коноплянку, попри погану гру на клубному рівні, викликали до збірної України на матч проти Англії (0:2) у відборі на чемпіонат Європи-2024. Щобільше, футболіст навіть вийшов на заміну. До речі, Синьо-жовті не змогли вийти на Євро-2024 через груповий етап, але зберегли можливість виходу на турнір через раунд плей-оф.