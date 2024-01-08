Помер легендарний німецький футболіст, чемпіон світу

Він першим виграв Чемпіонат світу як футболіст і тренер, а також двічі отримав "Золотий м’яч"

Помер легендарний німецький футболіст та талановитий тренер Франц Беккенбауер "Кайзер". Його життя обірвалося у неділю, 7 січня 2024 року.

Про смерть легенди світового футболу повідомляє Bild з посиланням на членів родини легенди. Беккенбауера ставлять в один ряд із такими великими футболістами як Пеле, Дієго Марадона та Йохан Кройф.

Друг Франца Беккенбауера Лотар Маттеус сказав, що смерть Беккенбауера є великою втратою всього німецького футболу. Він зазначив ― "Кайзер" справді погано почував себе останнім часом.

Як повідомляє джерело, Беккенбауер мав хворобу Паркінсона. Також у нього розвивалася деменція. Останні роки він практично не з’являвся на публіці.

Беккенбауер як футболіст та тренер

Він був опорним центральним захисником, котрий також віртуозно грав на флангах, хоча спочатку тренери бачили його у нападі. Беккенбауер не втрачав можливості розпочати атаку в найнесподіваніший для супротивника момент.

У нього багато досягнень, як у гравця. Найбільш важливими з них можна назвати здобуття "Золотого м’яча" (1972 та 1976 рр.), звання Чемпіон Європи (1972), Чемпіон світу (1974). П’ять разів він ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини, стільки ж ставав найкращим гравцем своєї країни й один раз — найкращим футболістом США.

Франц Беккенбауер перший у світі двічі виграв Чемпіонат світу у різних ролях: як футболіст він це зробив у 1974 році, а вже через 16 років зумів здобути перемогу у цьому турнірі як наставник збірної Німеччини. Тренувати національну команду він почав ще у 80-х минулого століття. У 1996 році "Баварія" під його керівництвом виграла Кубок УЄФА.

Говорячи про "Кайзера" як про талановитого тренера, не можна не згадати, що саме він займався підготовкою збірної Німеччини до Чемпіонату світу 2006 року. Німцям не вдалося виграти турнір, але вони посіли третє місце.

Доля Беккенбауера була тісно пов’язана з мюнхенською "Баварією". У цьому клубі він розпочав свою футбольну кар’єру. У 1994 році він став президентом "Баварії" і пробув на цій посаді 15 років. У 2009 році "Кайзер" подав у відставку.

Раніше "Телеграф" писав, що 8 січня помер Богдан Шершун. Ексфутболісту "Дніпра" було лише 42 роки.