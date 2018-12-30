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После Brexit Британия планирует построить две зарубежные военные базы

После Brexit Британия планирует построить две зарубежные военные базы
18:04 Сегодня Телеграф www.eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Великобритания работает над планами построить новые военные базы в двух регионах.

Великобритания работает над планами построить новые военные базы в Карибском регионе и в юго-восточной Азии. Об этом сообщил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Bloomberg.

Эти планы являются частью усилий, направленных на то, чтобы сделать Великобританию "настоящим глобальным игроком", увеличив роль страны на международной арене после ее выхода из Европейского Союза. Это также переход от так называемой восточносуэцкой стратегии 1968 года, когда Великобритания вышла из военных баз в юго-восточной Азии и Персидском заливе, сказал министр.

"Мы должны четко объяснить, что Британия снова является глобальной нацией", - сказал Уильямсон. У Великобритании уже есть базы на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и на острове Диего Гарсия.

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Министр прогнозирует, что после выхода Британии из ЕС "политический фокус сместится достаточно драматично" и Британия должна углублять отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и странами Карибского бассейна, а также странами Африки.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Британия, Азия, Военные базы, Карибский регион, Министр обороны Британии, Гэвин Уильямсон.
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