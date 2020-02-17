Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.02 – 16.02.2020)

Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 10 по 16 февраля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

10.02.2020 – 16.02.2020

День святого Валентина

14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.

Оскар 2020 победители

В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".

"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии.

Фильм Паразиты

Сретение

Сретение Господне один из двенадцати важнейших православных праздников, который отмечается 15 февраля.

Милан – Ювентус

Андрей Ермак

Горячая точка

Фильмы 2020

Масленица 2020

Большие надежды

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Андрей Ермак

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

Рене Зеллвегер

TVORCHI

Брэд Питт

Маруся Звіробій

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Паразиты

Холодное сердце 2

Джокер

Еж Соник

Наши котики

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Горячая точка

27 января состоялась премьера российского сериала "Горячая точка".

Большие надежды

Дочь посла

Содержанки

Жестокий Стамбул

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Оскар 2020

Євробачення 2020 Нацвідбір

За возможность представить Украину на песенном конкурсе поборются Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Голос країни 10 сезон

Дом 2

Право на владу

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