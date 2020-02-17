Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.02 – 16.02.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
10.02.2020 – 16.02.2020
День святого Валентина
14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.
Оскар 2020 победители
В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии.
Фильм Паразиты
Сретение
Сретение Господне один из двенадцати важнейших православных праздников, который отмечается 15 февраля.
Милан – Ювентус
Андрей Ермак
Горячая точка
Фильмы 2020
Масленица 2020
Большие надежды
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Андрей Ермак
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
Рене Зеллвегер
TVORCHI
Брэд Питт
Маруся Звіробій
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Паразиты
Холодное сердце 2
Джокер
Еж Соник
Наши котики
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Горячая точка
27 января состоялась премьера российского сериала "Горячая точка".
Большие надежды
Дочь посла
Содержанки
Жестокий Стамбул
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
Оскар 2020
Євробачення 2020 Нацвідбір
За возможность представить Украину на песенном конкурсе поборются Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Голос країни 10 сезон
Дом 2
Право на владу
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