Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Праздник этот непереходящий – то есть всегда отмечаемым в один и тот же день. По юлианскому календарю отмечается Сретение Господне 15 февраля. По григорианскому же, а также совпадающему с ним новоюлианскому календарю – Сретение Господне выпадает на 2 февраля.
В этот день непременно стоит посетить церковь. При этом в храме в честь Сретения совершается особое торжественное богослужение, а также служится праздничный молебен. Если не получается отстоять его целиком, то стоит зайти и хотя бы поставить свечу и помолиться.
Праздник нередко совпадает с Масленицей, поэтому на Руси у славянских народов есть народная традиция угощаться блинами в этот день, привечая солнце и празднуя приближение весны.
По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают так называемые сретенские свечи (еще их у нас называют "громичными"), которые после раздают прихожанам. Такие свечи способны оберегать дом от бури и смерча, посевы - от града и буйного ветра, а человека - от удара молнии, сглаза и болезней.
Такие свечи принято зажигать, если:
над домом бушует гроза,
рядом начался пожар или другой природный катаклизм,
при осложнениях при родах,
если у человека случился приступ эпилепсии,
когда человек отходит в мир иной: считалось, что с этой свечей покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых.
Сретенскую воду используют:
при лечении ран и внутренних болезней,
от сглаза и ведьмовских чар,
перед боем и дальней дорогой,
пасечники в начале сезона кропят ею ульи, а селяне – домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.
Сретение: освящение воды
Сретенскую воду ценят наравне с крещенской. При этом ее не носят святить в храм, а собирают с тающих капающих сосулек.