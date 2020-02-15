Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Новости Украины:Сретение Господне один из двенадцати важнейших православных праздников, который отмечается 15 февраля.

Праздник этот непереходящий – то есть всегда отмечаемым в один и тот же день. По юлианскому календарю отмечается Сретение Господне 15 февраля. По григорианскому же, а также совпадающему с ним новоюлианскому календарю – Сретение Господне выпадает на 2 февраля.

В этот день непременно стоит посетить церковь. При этом в храме в честь Сретения совершается особое торжественное богослужение, а также служится праздничный молебен. Если не получается отстоять его целиком, то стоит зайти и хотя бы поставить свечу и помолиться.

Праздник нередко совпадает с Масленицей, поэтому на Руси у славянских народов есть народная традиция угощаться блинами в этот день, привечая солнце и празднуя приближение весны.

По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают так называемые сретенские свечи (еще их у нас называют "громичными"), которые после раздают прихожанам. Такие свечи способны оберегать дом от бури и смерча, посевы - от града и буйного ветра, а человека - от удара молнии, сглаза и болезней.

Такие свечи принято зажигать, если:

над домом бушует гроза,

рядом начался пожар или другой природный катаклизм,

при осложнениях при родах,

если у человека случился приступ эпилепсии,

когда человек отходит в мир иной: считалось, что с этой свечей покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых.

Сретенскую воду используют:

при лечении ран и внутренних болезней,

от сглаза и ведьмовских чар,

перед боем и дальней дорогой,

пасечники в начале сезона кропят ею ульи, а селяне – домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Сретение: освящение воды

Сретенскую воду ценят наравне с крещенской. При этом ее не носят святить в храм, а собирают с тающих капающих сосулек.