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Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
13:19 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Сретение Господне один из двенадцати важнейших православных праздников, который отмечается 15 февраля.

Праздник этот непереходящий – то есть всегда отмечаемым в один и тот же день. По юлианскому календарю отмечается Сретение Господне 15 февраля. По григорианскому же, а также совпадающему с ним новоюлианскому календарю – Сретение Господне выпадает на 2 февраля.

В этот день непременно стоит посетить церковь. При этом в храме в честь Сретения совершается особое торжественное богослужение, а также служится праздничный молебен. Если не получается отстоять его целиком, то стоит зайти и хотя бы поставить свечу и помолиться.

Праздник нередко совпадает с Масленицей, поэтому на Руси у славянских народов есть народная традиция угощаться блинами в этот день, привечая солнце и празднуя приближение весны.

15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают так называемые сретенские свечи (еще их у нас называют "громичными"), которые после раздают прихожанам. Такие свечи способны оберегать дом от бури и смерча, посевы - от града и буйного ветра, а человека - от удара молнии, сглаза и болезней.

Такие свечи принято зажигать, если:

  • над домом бушует гроза,

  • рядом начался пожар или другой природный катаклизм,

  • при осложнениях при родах,

  • если у человека случился приступ эпилепсии,

  • когда человек отходит в мир иной: считалось, что с этой свечей покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых.

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Сретенскую воду используют:

  • при лечении ран и внутренних болезней,

  • от сглаза и ведьмовских чар,

  • перед боем и дальней дорогой,

  • пасечники в начале сезона кропят ею ульи, а селяне – домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Сретение Господне 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

Сретение: освящение воды

Сретенскую воду ценят наравне с крещенской. При этом ее не носят святить в храм, а собирают с тающих капающих сосулек.

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Праздник, Обычаи, Приметы, Праздники в феврале, Сретение Господне 2020.
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