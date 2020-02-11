Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
Дія додаток
Украинцы начали пользоваться государственным приложением Дія.
Найгірша подруга
З днем ангела Оксана
Именины Оксаны и Ксении 6 февраля 2020: трогательные поздравления в стихах и картинках.
Оскар 2020
В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".
Лучшим фильмов года стала лента "Паразиты".
Кирк Дуглас
В США умер всемирно известный актер Кирк Дуглас. Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Это отец еще одного актера Майкла Дугласа.
Музика 2020
Джентльмены
Горячая точка
Фильмы 2020
104ua
Кирк Дуглас
"Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа": умер Кирк Дуглас
Катя Chilly
Киану Ривз
Шеннен Доэрти
Шакира
Джентльмены
Маленькие женщины
Форсаж 9
Холодное сердце 2
1917
Найгірша подруга
Горячая точка
Викинги 6 сезон
Половое воспитание
Содержанки
Оскар 2020
В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".
Євробачення 2020 Нацвідбір
Голос країни 2020
Право на владу
Дом 2
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