Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 3 по 9 февраля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

03.02.2020 – 09.02.2020

Дія додаток

Украинцы начали пользоваться государственным приложением Дія.

Найгірша подруга

З днем ангела Оксана

Именины Оксаны и Ксении 6 февраля 2020: трогательные поздравления в стихах и картинках.

Оскар 2020

В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".

Лучшим фильмов года стала лента "Паразиты".

Кирк Дуглас

В США умер всемирно известный актер Кирк Дуглас. Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Это отец еще одного актера Майкла Дугласа.

Музика 2020

Джентльмены

Горячая точка

Фильмы 2020

104ua

Популярные персоны

Кирк Дуглас

"Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа": умер Кирк Дуглас

Катя Chilly

Киану Ривз

Шеннен Доэрти

Шакира

Популярные фильмы

Джентльмены

Маленькие женщины

Форсаж 9

Холодное сердце 2

1917

Популярные сериалы

Найгірша подруга

Горячая точка

Викинги 6 сезон

Половое воспитание

Содержанки

Популярные ТВ-шоу

Оскар 2020

В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".

Євробачення 2020 Нацвідбір

Голос країни 2020

Право на владу

Дом 2

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