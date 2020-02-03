Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.01 – 02.02.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 27 января по 2 февраля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

27.01.2020 – 02.02.2020

Коронавирус в Украине

В Украине разрабатывают собственную систему обнаружения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

Коронавирус что это

Китайские ученые впервые сообщили о первых случаях необычной пневмонии 31 декабря 2019 года. Они изолировали новый коронавирус и опубликовали его полный геном.

Голос країни 2020

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта (Видео)

Коби Брайант

Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

Барселона – Леганес

Феноменальный дубль Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)

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Маникюр 2020

Наречена зі Стамбула

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Коби Брайант

26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.

Билли Айлиш

Евгений Брагар

Дан Балан

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Форсаж 9

Представлен официальный трейлер к наиболее ожидаемому фильму 2020 года – девятой части легендарного фильма "Форсаж".

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1917

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