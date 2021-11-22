Гороскоп на 22 ноября: Близнецам важно не поддаваться на провокации, а Весов ждет серьезный разговор

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Звезды советуют присмотреться к своему окружению. Не верьте красивым обещаниям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Забудьте о бытовых проблемах, отложите уборку и насладитесь отдыхом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь не принимать участия в служебных разборках и не поддавайтесь на провокации коллег.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не планируйте много дел и для начала разберитесь с накопившимися проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Увы, но сегодня вам придется общаться с не очень приятными людьми, поэтому старайтесь сдерживать эмоции.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будьте осторожны и не изливайте душу в компании новых знакомых. В идеале посвятите день творческой деятельности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет богат на приятные сюрпризы. Но также готовьтесь к тому, что вас ждет серьезный разговор с вашим любимым человеком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Будьте осторожны, и не делитесь планами с малознакомыми людьми — сегодня вы можете попасть в непростую ситуацию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сможете улучшить ситуацию в сфере финансов. Вечернее время суток идеально для приема гостей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Воздержитесь от выяснения отношений с коллегами — сдерживайте эмоции, и не обращайте внимания на критику.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Но ищите приключения и хотя бы иногда советуйтесь с интуицией. Вечер посвятите общению с детьми.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день идеален для занятий спортом. Если стесняетесь оздоравливаться в одиночестве, пригласите в свою компанию друзей.