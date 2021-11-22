Гороскоп на 22 ноября: Близнецам важно не поддаваться на провокации, а Весов ждет серьезный разговор
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Звезды советуют присмотреться к своему окружению. Не верьте красивым обещаниям.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Забудьте о бытовых проблемах, отложите уборку и насладитесь отдыхом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Старайтесь не принимать участия в служебных разборках и не поддавайтесь на провокации коллег.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не планируйте много дел и для начала разберитесь с накопившимися проблемами.
Лев (23 июля — 23 августа)
Увы, но сегодня вам придется общаться с не очень приятными людьми, поэтому старайтесь сдерживать эмоции.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Будьте осторожны и не изливайте душу в компании новых знакомых. В идеале посвятите день творческой деятельности.
Весы (24 сентября — 23 октября)
День будет богат на приятные сюрпризы. Но также готовьтесь к тому, что вас ждет серьезный разговор с вашим любимым человеком.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Будьте осторожны, и не делитесь планами с малознакомыми людьми — сегодня вы можете попасть в непростую ситуацию.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня вы сможете улучшить ситуацию в сфере финансов. Вечернее время суток идеально для приема гостей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Воздержитесь от выяснения отношений с коллегами — сдерживайте эмоции, и не обращайте внимания на критику.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Но ищите приключения и хотя бы иногда советуйтесь с интуицией. Вечер посвятите общению с детьми.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодняшний день идеален для занятий спортом. Если стесняетесь оздоравливаться в одиночестве, пригласите в свою компанию друзей.
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