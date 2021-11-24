На удачу и успех: какие талисманы нужно носить земляным знакам Зодиака в год Черного Тигра

Обереги для земляных знаков Зодиака в год Черного Тигра.

Совсем скоро наступит новый 2022 год, "главой" которого станет Черный Водяной Тигр. А чтобы год прошел удачно и без проблем, можно заранее к нему подготовившись.

Для этого "Телеграф" рассказывает, какие талисманы какому знаку Зодиака помогут защититься от негатива, и привлечь удачу и счастье в новом году. Сегодня на очереди — земляные знаки — Тельцы, Девы и Козероги.

Источник: astrorok.ru

Талисманы для Тельца

В 2022 году представителям этого знака Зодиака принесут удачу камни из красно-оранжевой гаммы: сердолик, яшма, шпинель, красный коралл, пироп, огненный опал и рубин. Их золотая энергия словно магнитом притянет деньги.

Эти камни будут намного сильнее, если их совместить с такими геометрическими формами как: квадрат, треугольник, ромб, пирамида, звезда.

Также, особыми талисманами станут предметы, излучающие свет и тепло: различные свечи, светильники, фонари или камины.

Талисманы для Девы

Девам в 2022 году удачу принесут кристальные друзы, минералы жеода и кварца, а также камни желто-зеленых оттенков: хризолит, хризоберилл, оливин, жадеит, пренит, празиолит, лимонный цитрин и т.д.

Талисманы для Козерога

Обереги для представителей этого знака желательно выбирать из белых металлов, совмещая их с камнями холодных оттенков: сапфир, васильковая шпинель, халцедон, снежный кварц, голубой топаз, молочный опал и белый оникс.

Хорошим талисманом для Козерогов также станут фигурки и изображения различных мистических существ: сфинксы, грифоны, горгульи, русалки, кентавры, минотавры.

Ранее, "Телеграф" писал, какие цвета принесут удачу в 2022 году, если Вы добавите их в свой гардероб в год Тигра.