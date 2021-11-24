Укр

На удачу и успех: какие талисманы нужно носить земляным знакам Зодиака в год Черного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Стихия 2022 года – Вода, которая отчасти смягчает тигриный нрав Новость обновлена 24 ноября 2021, 15:24
Стихия 2022 года – Вода, которая отчасти смягчает тигриный нрав

Обереги для земляных знаков Зодиака в год Черного Тигра.

Совсем скоро наступит новый 2022 год, "главой" которого станет Черный Водяной Тигр. А чтобы год прошел удачно и без проблем, можно заранее к нему подготовившись. 

Для этого "Телеграф" рассказывает, какие талисманы какому знаку Зодиака помогут защититься от негатива, и привлечь удачу и счастье в новом году. Сегодня на очереди — земляные знаки — Тельцы, Девы и Козероги. 

Источник: astrorok.ru

Талисманы для Тельца 

В 2022 году представителям этого знака Зодиака принесут удачу камни из красно-оранжевой гаммы: сердолик, яшма, шпинель, красный коралл, пироп, огненный опал и рубин. Их золотая энергия словно магнитом притянет деньги. 

Эти камни будут намного сильнее, если их совместить с такими геометрическими формами как: квадрат, треугольник, ромб, пирамида, звезда. 

Также, особыми талисманами станут предметы, излучающие свет и тепло: различные свечи, светильники, фонари или камины.  

Талисманы для Девы 

Девам в 2022 году удачу принесут кристальные друзы, минералы жеода и кварца, а также камни желто-зеленых оттенков: хризолит, хризоберилл, оливин, жадеит, пренит, празиолит, лимонный цитрин и т.д.

Талисманы для Козерога 

Обереги для представителей этого знака желательно выбирать из белых металлов, совмещая их с камнями холодных оттенков: сапфир, васильковая шпинель, халцедон, снежный кварц, голубой топаз, молочный опал и белый оникс.  

Хорошим талисманом для Козерогов также станут фигурки и изображения различных мистических существ: сфинксы, грифоны, горгульи, русалки, кентавры, минотавры. 

Ранее, "Телеграф" писал, какие цвета принесут удачу в 2022 году, если Вы добавите их в свой гардероб в год Тигра.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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