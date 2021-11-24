На успіх та щастя: які талісмани потрібно носити земляним знакам Зодіаку на рік Чорного Тигра
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Обереги для земляних знаків Зодіаку на рік Чорного Тигра.
Незабаром настане новий 2022 рік, "головою" якого стане Чорний Водяний Тигр. А щоб рік пройшов вдало і без проблем, можна заздалегідь підготувавшись до нього.
Для цього "Телеграф" розповідає, які талісмани якомусь знаку Зодіаку допоможуть захиститися від негативу, і залучити удачу та щастя в новому році. Сьогодні на черзі — земляні знаки — Тельці, Діви та Козероги.
Джерело: astrorok.ru
Талісмани для Тельця
У 2022 році представникам цього знаку Зодіаку принесуть удачу камені з червоно-жовтогарячої гами: сердолік, яшма, шпинель, червоний корал, піроп, вогняний опал та рубін. Їхня золота енергія наче магнітом притягне гроші.
Ці камені будуть набагато сильнішими, якщо їх поєднати з такими геометричними формами як: квадрат, трикутник, ромб, піраміда, зірка.
Також, особливими талісманами стануть предмети, що випромінюють світло та тепло: різні свічки, світильники, ліхтарі чи каміни.
Талісмани для Діви
Дівам у 2022 році удачу принесуть кристалічні друзи, мінерали жеоду та кварцу, а також каміння жовто-зелених відтінків: хризоліт, хризоберил, олівін, жадеїт, преніт, празіоліт, лимонний цитрин тощо.
Талісмани для Козерога
Обереги для представників цього знака бажано вибирати з білих металів, поєднуючи їх із камінням холодних відтінків: сапфір, волошкова шпинель, халцедон, сніжний кварц, блакитний топаз, молочний опал та білий онікс.
Хорошим талісманом для Козерогів також стануть фігурки та зображення різних містичних істот: сфінкси, грифони, горгульї, русалки, кентаври, мінотаври.
Раніше, "Телеграф" писав, які кольори принесуть успіх у 2022 році, якщо Ви додасте їх у свій гардероб на рік Тигра.
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