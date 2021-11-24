На успіх та щастя: які талісмани потрібно носити земляним знакам Зодіаку на рік Чорного Тигра

Обереги для земляних знаків Зодіаку на рік Чорного Тигра.

Незабаром настане новий 2022 рік, "головою" якого стане Чорний Водяний Тигр. А щоб рік пройшов вдало і без проблем, можна заздалегідь підготувавшись до нього.

Для цього "Телеграф" розповідає, які талісмани якомусь знаку Зодіаку допоможуть захиститися від негативу, і залучити удачу та щастя в новому році. Сьогодні на черзі — земляні знаки — Тельці, Діви та Козероги.

Джерело: astrorok.ru

Талісмани для Тельця

У 2022 році представникам цього знаку Зодіаку принесуть удачу камені з червоно-жовтогарячої гами: сердолік, яшма, шпинель, червоний корал, піроп, вогняний опал та рубін. Їхня золота енергія наче магнітом притягне гроші.

Ці камені будуть набагато сильнішими, якщо їх поєднати з такими геометричними формами як: квадрат, трикутник, ромб, піраміда, зірка.

Також, особливими талісманами стануть предмети, що випромінюють світло та тепло: різні свічки, світильники, ліхтарі чи каміни.

Талісмани для Діви

Дівам у 2022 році удачу принесуть кристалічні друзи, мінерали жеоду та кварцу, а також каміння жовто-зелених відтінків: хризоліт, хризоберил, олівін, жадеїт, преніт, празіоліт, лимонний цитрин тощо.

Талісмани для Козерога

Обереги для представників цього знака бажано вибирати з білих металів, поєднуючи їх із камінням холодних відтінків: сапфір, волошкова шпинель, халцедон, сніжний кварц, блакитний топаз, молочний опал та білий онікс.

Хорошим талісманом для Козерогів також стануть фігурки та зображення різних містичних істот: сфінкси, грифони, горгульї, русалки, кентаври, мінотаври.

Раніше, "Телеграф" писав, які кольори принесуть успіх у 2022 році, якщо Ви додасте їх у свій гардероб на рік Тигра.