Гороскоп на 17 декабря: Скорпионам нужно собраться с силами, а Рыбам - слушать свое сердце

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня придется находить баланс между работой и личной жизнью. Если дела могут подождать, то об отдыхе стоит позаботиться. Вечер можно посвятить своим близким.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи рекомендуют Тельцам в этот день проявлять больше сопереживания окружающим людям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Интуиция сегодня не поможет Близнецам в вопросах работы. Следует полагаться только на собственный опыт и логику.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный день для проведений деловых встреч, переговоров. Водителям астрологи советуют быть аккуратнее на дороге.

Лев (23 июля — 23 августа)

Остерегайтесь неприятных вам людей. Лучше окружите себя надежными личностями, кто понимает и уважает ваши убеждения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятный день для духовных практик. Также сегодня довольно мощной будет сила самовнушения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Хороший день для саморазвития, освоения новых навыков. Вселенная может подбросить непростую жизненную дилемму.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам необходимо собраться с силами и быть более инициативными. Энергия дня пассивна, но это не значит, что людям этого знака Зодиака нужно сидеть без дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не очень благоприятное время для бездумного шопинга. Также сегодня стоит обходить стороной недоброжелателей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты сегодня в диссонансе. День подходит для расслабления и отдыха. Хорошее время для медитации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День противоречий и сомнений. Водолеям эксперты рекомендуют стремиться к стабильности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможны ощутимые жизненные перемены. Главное — слушать свое сердце. Оно подскажет Рыбам правильный путь.