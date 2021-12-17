Гороскоп на 17 декабря: Скорпионам нужно собраться с силами, а Рыбам - слушать свое сердце
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Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам сегодня придется находить баланс между работой и личной жизнью. Если дела могут подождать, то об отдыхе стоит позаботиться. Вечер можно посвятить своим близким.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Астрологи рекомендуют Тельцам в этот день проявлять больше сопереживания окружающим людям.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Интуиция сегодня не поможет Близнецам в вопросах работы. Следует полагаться только на собственный опыт и логику.
Рак (22 июня — 22 июля)
Удачный день для проведений деловых встреч, переговоров. Водителям астрологи советуют быть аккуратнее на дороге.
Лев (23 июля — 23 августа)
Остерегайтесь неприятных вам людей. Лучше окружите себя надежными личностями, кто понимает и уважает ваши убеждения.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Благоприятный день для духовных практик. Также сегодня довольно мощной будет сила самовнушения.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Хороший день для саморазвития, освоения новых навыков. Вселенная может подбросить непростую жизненную дилемму.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам необходимо собраться с силами и быть более инициативными. Энергия дня пассивна, но это не значит, что людям этого знака Зодиака нужно сидеть без дела.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не очень благоприятное время для бездумного шопинга. Также сегодня стоит обходить стороной недоброжелателей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Звезды и планеты сегодня в диссонансе. День подходит для расслабления и отдыха. Хорошее время для медитации.
Водолей (20 января — 19 февраля)
День противоречий и сомнений. Водолеям эксперты рекомендуют стремиться к стабильности.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Возможны ощутимые жизненные перемены. Главное — слушать свое сердце. Оно подскажет Рыбам правильный путь.
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