Гороскоп на 17 грудня: Скорпіонам треба зібратися з силами, а Рибам – слухати своє серце

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні доведеться знаходити баланс між роботою та особистим життям. Якщо справи можуть зачекати, то про відпочинок варто подбати. Вечір можна присвятити своїм близьким.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи рекомендують Тельцям у цей день виявляти більше співпереживання своєму оточенню.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Інтуїція сьогодні не допоможе Близнюкам у питаннях роботи. Слід покладатися лише на власний досвід та логіку.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий день для проведення ділових зустрічей, переговорів. Водіям астрологи радять бути обережнішими на дорозі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Стережіться неприємних вам людей. Краще оточіть себе надійними особистостями, хто розуміє та поважає ваші переконання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сприятливий день для духовних практик. Також сьогодні досить потужною буде сила самонавіювання.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Гарний день для саморозвитку, освоєння нових навичок. Всесвіт може підкинути непросту життєву дилему.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам необхідно зібратися з силами та бути більш ініціативними. Енергія дня пасивна, але це не означає, що людям цього знаку Зодіаку треба сидіти без діла.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не дуже сприятливий час для бездумного шопінгу. Також сьогодні варто обходити стороною недоброзичливців.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети сьогодні у дисонансі. День підходить для розслаблення та відпочинку. Гарний час для медитації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День протиріч та сумнівів. Водоліям експерти рекомендують прагнути до стабільності.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можливі відчутні життєві зміни. Головне – слухати своє серце. Воно підкаже Рибам правильний шлях.