Гороскоп на 17 грудня: Скорпіонам треба зібратися з силами, а Рибам – слухати своє серце
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 16
Астрологічний прогноз цієї п’ятниці
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам сьогодні доведеться знаходити баланс між роботою та особистим життям. Якщо справи можуть зачекати, то про відпочинок варто подбати. Вечір можна присвятити своїм близьким.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Астрологи рекомендують Тельцям у цей день виявляти більше співпереживання своєму оточенню.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Інтуїція сьогодні не допоможе Близнюкам у питаннях роботи. Слід покладатися лише на власний досвід та логіку.
Рак (22 червня — 22 липня)
Вдалий день для проведення ділових зустрічей, переговорів. Водіям астрологи радять бути обережнішими на дорозі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Стережіться неприємних вам людей. Краще оточіть себе надійними особистостями, хто розуміє та поважає ваші переконання.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сприятливий день для духовних практик. Також сьогодні досить потужною буде сила самонавіювання.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Гарний день для саморозвитку, освоєння нових навичок. Всесвіт може підкинути непросту життєву дилему.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам необхідно зібратися з силами та бути більш ініціативними. Енергія дня пасивна, але це не означає, що людям цього знаку Зодіаку треба сидіти без діла.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не дуже сприятливий час для бездумного шопінгу. Також сьогодні варто обходити стороною недоброзичливців.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки та планети сьогодні у дисонансі. День підходить для розслаблення та відпочинку. Гарний час для медитації.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
День протиріч та сумнівів. Водоліям експерти рекомендують прагнути до стабільності.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Можливі відчутні життєві зміни. Головне – слухати своє серце. Воно підкаже Рибам правильний шлях.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-