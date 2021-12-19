Ужасные приятели: 5 знаков Зодиака, с которым дружить очень сложно

Астрологи определили знаки, которые не умеют дружить

У каждого зодиакального знака есть характерные черты, имеющие большое значение для дружеских отношений. Однако некоторые просто не умеют строить длительные и доверительные связи, ссорятся между собой, другие же просто ненавидят себе подобных. Особое внимание стоит отдать представительницам прекрасного пола, для которых дружба это просто слово.

Недавно астрологи назвали знаков Зодиака, которые чаще других оказываются ужасными друзьями, пишет Ukr.Media.

Овен

Настоящей крепкой дружбы с этими знаками не построить. Да, они любят большие компании и веселье, но не более. Вспыльчивые Овны любят соперничать, поэтому в порыве гнева могут сорваться на собеседника, который, в свою очередь, не захочет больше иметь с такими людьми дело.

Скорпион

Скорпионы по своей натуре постоянно чем-то недовольны и саркастичны. С представителями этого знака очень тяжело дружить, так как они часто не терпят недостатки других людей. Также они отличаются злопамятством.

Козерог

Козерогов можно назвать слишком высокомерными. С человеком, который находится ниже по статусу, они предпочитают иметь не близкие связи. Они не любят делиться, поэтому ближе к себе стараются никого не подпускать.

Дева

Через некоторое время после знакомства с человеком Девы начинают надоедать своим занудством и перфекционизмом. Такие люди любят указывать на недостатки остальных, что и отдаляет от них возможных претендентов на крепкую дружбу.

Лев

Львы отличаются таким качеством как тщеславие. Они не будут иметь дружеские отношения с людьми, которые не восхваляют и не льстят им. Им необходимы тех, кто будет петь для них дифирамбы.

Ранее астрологи назвали пары земных знаков Зодиака, с которыми не судьба построить долгосрочные отношения — они постоянно ссорятся.