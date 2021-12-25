Гороскоп на 25 декабря: Девам нельзя пускать дела на самотек, а Овнам - отгораживаться от близких

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для уборки, общения с родственниками. Эксперты рекомендуют помочь близким людям, не отворачиваться от родных.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила сегодня в диссонансе. Тельцам астрологи советуют не рисковать и не начинать новых дел.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня возможна ссора с любимым человеком. Близнецам нужно стремиться к взаимопониманию.

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Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает появление кризисных ситуаций, которые потребуют от Раков быстрой реакции. Слушайте свою интуицию и опыту.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы сегодня очень энергичны. Звезды и планеты помогут только в том случае, если люди этого знака Зодиака направят все свои силы в мирное и созидательное русло.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи не рекомендуют ждать у моря погоды, а действовать. Девам нельзя пускать все дела на самотек.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Есть риск столкнуться с неожиданным ограничением. Первую половину дня потратьте на решения важных дел.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам сегодня стоит быть компромисснее. Ночные светила рекомендуют избегать скользких тем в разговорах с коллегами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам астрологи советуют избегать навязчивого мнения окружающих, а также не слушать непрошенные советы близких. Надейтесь только на собственный жизненный опыт.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

В достижении цели Козерогам пригодится шестое чувство. Все что требуется — это уединение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям необходимо избегать всяческих провокаций и не переживать по любому поводу. Сегодня люди этого знака могут ожидать большой успех в делах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Избегайте любовных треугольников, чтобы не стать жертвой заговора. Будьте добрее к окружающим.