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Гороскоп на 25 грудня: Дівам не можна пускати справи на самоплив, а Овнам — відгороджуватися від близьких

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 25 грудня 2021 рік
Гороскоп на 25 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для прибирання, спілкування із родичами. Експерти рекомендують допомогти близьким людям, не відвертатися від рідних.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила сьогодні у дисонансі. Тільцям астрологи радять не ризикувати та не розпочинати нових справ.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можлива сварка з коханою людиною. Близнюкам потрібно прагнути порозуміння.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє появу кризових ситуацій, які вимагатимуть від Раків швидкої реакції. Слухайте свою інтуїцію та досвід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви сьогодні дуже енергійні. Зірки та планети допоможуть лише в тому випадку, якщо люди цього знаку Зодіаку направлять усі свої сили у мирне та творче русло.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи не рекомендують чекати біля моря погоди, а діяти. Дівам не можна пускати всі справи на самоплив.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Є ризик зіткнутися із несподіваним обмеженням. Першу половину дня витратьте на вирішення важливих справ.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні варто бути більш компромісними. Нічні світила рекомендують уникати слизьких тем у розмовах з колегами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи радять уникати нав’язливої думки оточення, а також не слухати непроханих порад близьких. Сподівайтеся лише на власний життєвий досвід.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У досягненні мети Козерогам знадобиться шосте відчуття. Все, що потрібно — це усамітнення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям необхідно уникати всіляких провокацій і не переживати з будь-якого приводу. Сьогодні люди цього знаку можуть очікувати на великий успіх у справах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Уникайте любовних трикутників, щоб не стати жертвою змови. Будьте добрішими до оточення.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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