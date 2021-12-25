Гороскоп на 25 грудня: Дівам не можна пускати справи на самоплив, а Овнам — відгороджуватися від близьких
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 195
Астрологічний прогноз цієї суботи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Гарний день для прибирання, спілкування із родичами. Експерти рекомендують допомогти близьким людям, не відвертатися від рідних.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Нічні світила сьогодні у дисонансі. Тільцям астрологи радять не ризикувати та не розпочинати нових справ.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні можлива сварка з коханою людиною. Близнюкам потрібно прагнути порозуміння.
Рак (22 червня — 22 липня)
День обіцяє появу кризових ситуацій, які вимагатимуть від Раків швидкої реакції. Слухайте свою інтуїцію та досвід.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Леви сьогодні дуже енергійні. Зірки та планети допоможуть лише в тому випадку, якщо люди цього знаку Зодіаку направлять усі свої сили у мирне та творче русло.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Астрологи не рекомендують чекати біля моря погоди, а діяти. Дівам не можна пускати всі справи на самоплив.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Є ризик зіткнутися із несподіваним обмеженням. Першу половину дня витратьте на вирішення важливих справ.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам сьогодні варто бути більш компромісними. Нічні світила рекомендують уникати слизьких тем у розмовах з колегами.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям астрологи радять уникати нав’язливої думки оточення, а також не слухати непроханих порад близьких. Сподівайтеся лише на власний життєвий досвід.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
У досягненні мети Козерогам знадобиться шосте відчуття. Все, що потрібно — це усамітнення.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям необхідно уникати всіляких провокацій і не переживати з будь-якого приводу. Сьогодні люди цього знаку можуть очікувати на великий успіх у справах.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Уникайте любовних трикутників, щоб не стати жертвою змови. Будьте добрішими до оточення.