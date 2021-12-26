Гороскоп на 26 декабря: Близнецам нельзя торопить события, а Весам - выходить из зоны комфорта

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день, чтобы бросить вредные привычки. Сегодня Овнам не стоит отгораживаться от людей, особенно самых близких.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эксперты рекомендуют Тельцам сегодня проявить больше чуткости и сопереживания. В такие дни можно столкнуться с последствиями недавно принятых решений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Неблагоприятный день для новых дел, проектов. Астрологи советуют не торопить события, чтобы не навлечь в свою жизнь новые проблемы.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды и планеты сегодня на стороне Раков. Для достижения своих целей людям этого знака желательно укрепить уверенность в своих силах. В этом помогут духовные практики и поддержка близких людей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это день больших изменений в жизни Львов. Не бойтесь выпустить свои амбиции и дать волю воображению.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам сегодня стоит ждать знак свыше. Астрологи отмечают, что в этот день представителям данного знака Зодиака потребуется целеустремленность и способность видеть перспективу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Идеальный день для домашних дел. Весам сегодня астрологи советуют уединение и отдых в спокойной обстановке.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам предстоит вступить в новый жизненный этап. Ночные светила настраивают на счастливый исход.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Отодвиньте работу на второй план. Сегодня в приоритете отдых и общение с приятными людьми.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для семейных посиделок. Во второй половине дня стоит посвятить время второй половинке или родственникам.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям будет полезно прогуляться на свежем воздухе. Не сидите дома, так как физическая активность сегодня будет вашим лучшим другом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для обучения, освоения новых навыков. Также в этот день Рыбам не стоит рассказывать о своих планах кому бы то ни было.