Гороскоп на 26 декабря: Близнецам нельзя торопить события, а Весам - выходить из зоны комфорта
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Астрологический прогноз на это воскресенье
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день, чтобы бросить вредные привычки. Сегодня Овнам не стоит отгораживаться от людей, особенно самых близких.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Эксперты рекомендуют Тельцам сегодня проявить больше чуткости и сопереживания. В такие дни можно столкнуться с последствиями недавно принятых решений.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Неблагоприятный день для новых дел, проектов. Астрологи советуют не торопить события, чтобы не навлечь в свою жизнь новые проблемы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Звезды и планеты сегодня на стороне Раков. Для достижения своих целей людям этого знака желательно укрепить уверенность в своих силах. В этом помогут духовные практики и поддержка близких людей.
Лев (23 июля — 23 августа)
Это день больших изменений в жизни Львов. Не бойтесь выпустить свои амбиции и дать волю воображению.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам сегодня стоит ждать знак свыше. Астрологи отмечают, что в этот день представителям данного знака Зодиака потребуется целеустремленность и способность видеть перспективу.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Идеальный день для домашних дел. Весам сегодня астрологи советуют уединение и отдых в спокойной обстановке.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам предстоит вступить в новый жизненный этап. Ночные светила настраивают на счастливый исход.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Отодвиньте работу на второй план. Сегодня в приоритете отдых и общение с приятными людьми.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Благоприятный день для семейных посиделок. Во второй половине дня стоит посвятить время второй половинке или родственникам.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям будет полезно прогуляться на свежем воздухе. Не сидите дома, так как физическая активность сегодня будет вашим лучшим другом.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Хороший день для обучения, освоения новых навыков. Также в этот день Рыбам не стоит рассказывать о своих планах кому бы то ни было.
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