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Гороскоп на 26 грудня: Близнюкам не можна квапити події, а Терезам — виходити із зони комфорту

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 26 грудня 2021 рік
Гороскоп на 26 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день, щоб кинути шкідливі звички. Сьогодні Овнам не варто відгороджуватися від людей, особливо близьких.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти рекомендують Тельцям сьогодні виявити більше чуйності та співпереживання. У такі дні можна зіткнутися з наслідками прийнятих рішень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Несприятливий день для нових справ, проєктів. Астрологи радять не квапити події, щоб не накликати в своє життя нові проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки та планети сьогодні на боці Раків. Для досягнення своєї мети людям цього знаку бажано зміцнити впевненість у своїх силах. У цьому допоможуть духовні практики та підтримка близьких людей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Це день великих змін у житті Левів. Не бійтеся випустити свої амбіції та дати волю уяві.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні варто чекати знак згори. Астрологи відзначають, що цього дня представникам даного знаку Зодіаку буде потрібна цілеспрямованість та здатність бачити перспективу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ідеальний день для домашніх справ. Терезам сьогодні астрологи радять усамітнення та відпочинок у спокійній обстановці.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам належить вступити до нового життєвого етапу. Нічні світила настроюють на щасливий результат.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Відсуньте роботу на другий план. Сьогодні у пріоритеті відпочинок та спілкування з приємними людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для сімейних посиденьок. У другій половині дня варто присвятити час другій половинці або родичам.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям буде корисно прогулятися на свіжому повітрі. Не сидіть удома, тому що фізична активність сьогодні буде вашим найкращим другом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гарний день для навчання, освоєння нових навичок. Також у цей день Рибам не варто розповідати про свої плани будь-кому.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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