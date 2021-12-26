Гороскоп на 26 грудня: Близнюкам не можна квапити події, а Терезам — виходити із зони комфорту
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Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Гарний день, щоб кинути шкідливі звички. Сьогодні Овнам не варто відгороджуватися від людей, особливо близьких.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Експерти рекомендують Тельцям сьогодні виявити більше чуйності та співпереживання. У такі дні можна зіткнутися з наслідками прийнятих рішень.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Несприятливий день для нових справ, проєктів. Астрологи радять не квапити події, щоб не накликати в своє життя нові проблеми.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки та планети сьогодні на боці Раків. Для досягнення своєї мети людям цього знаку бажано зміцнити впевненість у своїх силах. У цьому допоможуть духовні практики та підтримка близьких людей.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Це день великих змін у житті Левів. Не бійтеся випустити свої амбіції та дати волю уяві.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам сьогодні варто чекати знак згори. Астрологи відзначають, що цього дня представникам даного знаку Зодіаку буде потрібна цілеспрямованість та здатність бачити перспективу.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Ідеальний день для домашніх справ. Терезам сьогодні астрологи радять усамітнення та відпочинок у спокійній обстановці.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам належить вступити до нового життєвого етапу. Нічні світила настроюють на щасливий результат.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Відсуньте роботу на другий план. Сьогодні у пріоритеті відпочинок та спілкування з приємними людьми.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сприятливий день для сімейних посиденьок. У другій половині дня варто присвятити час другій половинці або родичам.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям буде корисно прогулятися на свіжому повітрі. Не сидіть удома, тому що фізична активність сьогодні буде вашим найкращим другом.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Гарний день для навчання, освоєння нових навичок. Також у цей день Рибам не варто розповідати про свої плани будь-кому.
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