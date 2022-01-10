Гороскоп на 10 января: Львам нельзя переутомляться, а Стрельцам - закрываться в четырех стенах
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Астрологи советуют Овнам постараться провести день в одиночестве. Так представители знака избегут многих недопониманий и конфликтов в общении с другими людьми.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам стоит сегодня избегать негатив, как бы он не проявлялся. Особенно нужно быть тактичнее с близкими людьми. Эксперты не рекомендуют рассказывать о своих планах и успехах посторонним.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ночные светила настроены благоприятно, однако Близнецам сегодня нужно быть осторожнее в разговорах с друзьями. Не удачный день для разрывов отношений.
Рак (22 июня — 22 июля)
Звезды и планеты в этот день в диссонансе, поэтому людям этого знака Зодиака нельзя браться сегодня за рискованные проекты. Свободное время лучше провести в отдыхе и расслаблении.
Лев (23 июля — 23 августа)
Очень продуктивный день. Львам важно не переутомляться, чтобы сберечь свои силы для будущих дел.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Хороший день, чтобы избавиться от сомнений и страхов. Стать лучшей версией себя поможет влияние высших сил.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Астрологи не советуют Весам прятать свою инициативность. Сегодня хорошей идеей будет предложить начальству новый способ решений конкретной задачи — оно к вам обязательно прислушается.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня Скорпионам можно стоит больше внимания уделить своему внешнему виду. Презентабельный вид поможет им произвести хорошее впечатление на авторитетных людей.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
У Стрельцов наступила удачное время, чтобы открыться миру. Людям этого знака астрологи рекомендуют быть смелыми и оптимистичными, чтобы не упустить возможности стать чуточку счастливей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги могут в этот день обезоружить своей искренностью и добротой. Единственное, что сегодня нужно избегать, так это лени.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям нужно научиться терпению. Даже самая идеальная работа не принесет быстрых результатов. Успех придет, нужно только подождать.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рисковые предприятия не принесут Рыбам ничего хорошего. Благоприятный день для общения с семьей, друзьями.
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