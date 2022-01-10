Укр

Гороскоп на 10 января: Львам нельзя переутомляться, а Стрельцам - закрываться в четырех стенах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 10 января 2022 год
Гороскоп на 10 января 2022 год

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам постараться провести день в одиночестве. Так представители знака избегут многих недопониманий и конфликтов в общении с другими людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам стоит сегодня избегать негатив, как бы он не проявлялся. Особенно нужно быть тактичнее с близкими людьми. Эксперты не рекомендуют рассказывать о своих планах и успехах посторонним.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила настроены благоприятно, однако Близнецам сегодня нужно быть осторожнее в разговорах с друзьями. Не удачный день для разрывов отношений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды и планеты в этот день в диссонансе, поэтому людям этого знака Зодиака нельзя браться сегодня за рискованные проекты. Свободное время лучше провести в отдыхе и расслаблении.

Лев (23 июля — 23 августа)

Очень продуктивный день. Львам важно не переутомляться, чтобы сберечь свои силы для будущих дел.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день, чтобы избавиться от сомнений и страхов. Стать лучшей версией себя поможет влияние высших сил.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи не советуют Весам прятать свою инициативность. Сегодня хорошей идеей будет предложить начальству новый способ решений конкретной задачи — оно к вам обязательно прислушается.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионам можно стоит больше внимания уделить своему внешнему виду. Презентабельный вид поможет им произвести хорошее впечатление на авторитетных людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов наступила удачное время, чтобы открыться миру. Людям этого знака астрологи рекомендуют быть смелыми и оптимистичными, чтобы не упустить возможности стать чуточку счастливей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги могут в этот день обезоружить своей искренностью и добротой. Единственное, что сегодня нужно избегать, так это лени.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нужно научиться терпению. Даже самая идеальная работа не принесет быстрых результатов. Успех придет, нужно только подождать.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рисковые предприятия не принесут Рыбам ничего хорошего. Благоприятный день для общения с семьей, друзьями.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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