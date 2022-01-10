Гороскоп на 10 січня: Левам не можна перевтомлюватися, а Стрільцям – зачинятися у чотирьох стінах
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Астрологи радять Овнам постаратися провести день на самоті. Так представники знака уникнуть багатьох непорозумінь та конфліктів у спілкуванні з іншими людьми.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тільцям варто сьогодні уникати негативу, як би він не проявлявся. Особливо потрібно бути тактовнішими з близькими людьми. Експерти не рекомендують розповідати про свої плани та успіхи стороннім.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Нічні світила налаштовані сприятливо, проте Близнюкам сьогодні потрібно бути обережнішими у розмовах із друзями. Не вдалий день для розривів відносин.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки та планети цього дня у дисонансі, тому людям цього знаку Зодіаку не можна братися сьогодні за ризиковані проєкти. Вільний час краще провести у відпочинку та розслабленні.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Дуже продуктивний день. Левам важливо не перевтомлюватися, щоби зберегти свої сили для майбутніх справ.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Гарний день, щоб позбутися сумнівів та страхів. Стати найкращою версією себе допоможе вплив вищих сил.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Астрологи не радять Терезам ховати свою ініціативність. Сьогодні гарною ідеєю буде запропонувати начальству новий спосіб вирішення конкретного завдання — воно до вас обов’язково прислухається.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні Скорпіонам можна більше уваги приділити своєму зовнішньому вигляду. Пристойний вид допоможе їм справити гарне враження на авторитетних людей.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
У Стрільців настав вдалий час, щоб відкритися світу. Людям цього знака астрологи рекомендують бути сміливими та оптимістичними, щоб не прогаяти можливості стати трішки щасливішими.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козероги можуть у цей день обеззброїти своєю щирістю та добротою. Єдине, що сьогодні треба уникати, то це лінощів.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям потрібно навчитися терпіння. Навіть найідеальніша робота не принесе швидких результатів. Успіх прийде, треба лише зачекати.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Ризикові справи не принесуть Рибам нічого хорошого. Сприятливий день для спілкування із сім’єю, друзями.
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