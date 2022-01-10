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Гороскоп на 10 січня: Левам не можна перевтомлюватися, а Стрільцям – зачинятися у чотирьох стінах

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 10 січня 2022 рік
Гороскоп на 10 січня 2022 рік

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам постаратися провести день на самоті. Так представники знака уникнуть багатьох непорозумінь та конфліктів у спілкуванні з іншими людьми.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям варто сьогодні уникати негативу, як би він не проявлявся. Особливо потрібно бути тактовнішими з близькими людьми. Експерти не рекомендують розповідати про свої плани та успіхи стороннім.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила налаштовані сприятливо, проте Близнюкам сьогодні потрібно бути обережнішими у розмовах із друзями. Не вдалий день для розривів відносин.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки та планети цього дня у дисонансі, тому людям цього знаку Зодіаку не можна братися сьогодні за ризиковані проєкти. Вільний час краще провести у відпочинку та розслабленні.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Дуже продуктивний день. Левам важливо не перевтомлюватися, щоби зберегти свої сили для майбутніх справ.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гарний день, щоб позбутися сумнівів та страхів. Стати найкращою версією себе допоможе вплив вищих сил.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи не радять Терезам ховати свою ініціативність. Сьогодні гарною ідеєю буде запропонувати начальству новий спосіб вирішення конкретного завдання — воно до вас обов’язково прислухається.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам можна більше уваги приділити своєму зовнішньому вигляду. Пристойний вид допоможе їм справити гарне враження на авторитетних людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців настав вдалий час, щоб відкритися світу. Людям цього знака астрологи рекомендують бути сміливими та оптимістичними, щоб не прогаяти можливості стати трішки щасливішими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть у цей день обеззброїти своєю щирістю та добротою. Єдине, що сьогодні треба уникати, то це лінощів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно навчитися терпіння. Навіть найідеальніша робота не принесе швидких результатів. Успіх прийде, треба лише зачекати.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ризикові справи не принесуть Рибам нічого хорошого. Сприятливий день для спілкування із сім’єю, друзями.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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