Гороскоп на 11 января: Тельцам стоит позаботиться о своем здоровье, а Козерогам нужно быть сдержаннее
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Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня Овну нужно взяться за что-то супер важное, чтобы зарекомендовать себя перед шефом в лучшем виде. Не действуйте наугад и старайтесь просчитывать каждый шаг.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды рекомендуют Тельцу бдительнее относится к своему здоровью. Если что-то болит, то терпеть не стоит.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
У Близнецов этот день с утра пойдет кувырком. Вам не удастся выбраться из сложных ситуаций без поддержки друзей или помощи специалиста. Не бойтесь просить о помощи.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня Вам следует принять активную позицию, вот тогда вопросы карьеры и финансов разрешаться быстрее.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодняшние сутки подходят для поиска нового хобби. Не исключено, что в скором будущем интересное дело заменит работу и превратится в основной источник дохода.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девы, этот день подарит много приятных моментов и сюрпризов. Но в первую половину суток придется хорошенько поработать.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Постарайтесь сегодня не афишировать свои успехи — сегодня рядом с вами не только безобидные сплетники, но и коварные завистники.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Будьте аккуратны и не верьте людям, которые рассыпаются в комплиментах и благодарностях — скорее всего, вами умело манипулируют. Действуйте по велению души и сердца.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы, этот день хорош для прогулок. Не исключено, что на улице вы познакомитесь с симпатичными людьми.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня звезды советуют быть сдержаннее — вы можете случайно обидеть хорошего человека. Вечер обещает быть продуктивным.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня желательно следить за высказываниями — реакция окружающих может быть неоднозначной. Кто-то обидится, кто-то разозлится, а кто-то занесет вас в черный список. В целом день пройдет неплохо.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня Рыбам поступит ряд предложений, касающихся новой работы. Даже если вы не планировали увольняться, такая мысль засядет в голове. Все проанализируйте, только потом принимайте решение.
Напомним, ранее "Телеграф" составлял денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год.
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