Гороскоп на 11 января: Тельцам стоит позаботиться о своем здоровье, а Козерогам нужно быть сдержаннее

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овну нужно взяться за что-то супер важное, чтобы зарекомендовать себя перед шефом в лучшем виде. Не действуйте наугад и старайтесь просчитывать каждый шаг.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды рекомендуют Тельцу бдительнее относится к своему здоровью. Если что-то болит, то терпеть не стоит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов этот день с утра пойдет кувырком. Вам не удастся выбраться из сложных ситуаций без поддержки друзей или помощи специалиста. Не бойтесь просить о помощи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Вам следует принять активную позицию, вот тогда вопросы карьеры и финансов разрешаться быстрее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшние сутки подходят для поиска нового хобби. Не исключено, что в скором будущем интересное дело заменит работу и превратится в основной источник дохода.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы, этот день подарит много приятных моментов и сюрпризов. Но в первую половину суток придется хорошенько поработать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь сегодня не афишировать свои успехи — сегодня рядом с вами не только безобидные сплетники, но и коварные завистники.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Будьте аккуратны и не верьте людям, которые рассыпаются в комплиментах и благодарностях — скорее всего, вами умело манипулируют. Действуйте по велению души и сердца.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, этот день хорош для прогулок. Не исключено, что на улице вы познакомитесь с симпатичными людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня звезды советуют быть сдержаннее — вы можете случайно обидеть хорошего человека. Вечер обещает быть продуктивным.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня желательно следить за высказываниями — реакция окружающих может быть неоднозначной. Кто-то обидится, кто-то разозлится, а кто-то занесет вас в черный список. В целом день пройдет неплохо.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам поступит ряд предложений, касающихся новой работы. Даже если вы не планировали увольняться, такая мысль засядет в голове. Все проанализируйте, только потом принимайте решение.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год.