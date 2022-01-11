Гороскоп на 11 січня: Тельцям варто подбати про своє здоров’я, а Козерогам треба бути стриманішим

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овну потрібно взятися за щось надважливе, щоб зарекомендувати себе перед шефом у кращому вигляді. Не дійте навмання і намагайтеся прораховувати кожен крок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки рекомендують Тельцю пильніше ставиться до свого здоров’я. Якщо щось болить, то терпіти не варто.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків цей день зранку піде шкереберть. Вам не вдасться вибратися зі складних ситуацій без підтримки друзів або спеціаліста. Не бійтеся просити про допомогу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Вам слід прийняти активну позицію, ось тоді питання кар’єри та фінансів вирішуватимуться швидше.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішня доба підходить для пошуку нового хобі. Не виключено, що незабаром цікава справа замінить роботу і перетвориться на основне джерело доходу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви, цей день подарує багато приємних моментів та сюрпризів. Але в першу половину доби доведеться добре попрацювати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся сьогодні не афішувати свої успіхи — сьогодні поряд з вами не тільки невинні пліткарі, а й підступні заздрісники.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Будьте обережні і не вірте людям, які розсипаються в компліментах та подяках – швидше за все, вами вміло маніпулюють. Дійте за велінням душі та серця.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці, цей день добрий для прогулянок. Не виключено, що на вулиці ви познайомитеся із симпатичними людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні зірки радять бути стриманішими — ви можете випадково образити хорошу людину. Вечір обіцяє бути продуктивним.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні бажано стежити за висловлюваннями – реакція оточуючих може бути неоднозначною. Хтось образиться, хтось розсердиться, а хтось занесе вас до чорного списку. Загалом день пройде непогано.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам надійде низка пропозицій щодо нової роботи. Навіть якщо ви не планували звільнятись, така думка засяде в голові. Все проаналізуйте, тільки потім ухвалюйте рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" становив грошовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік.