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Гороскоп на 18 января: Водолеям стоит сосредоточиться на работе, а Рыбам - прислушаться к голосу разума

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 18 января
Гороскоп на 18 января

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

У вас сегодня должна быть одна задача – не обидеть близких людей. Перед тем, как что-то сказать, подумайте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Гороскоп сулит вам добрый и позитивный день. Старайтесь как можно чаще гулять и не отказывайтесь от приглашений на культурные мероприятия

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличный день для Близнецов, которые хотят плодотворно работать. Смело реализовывайте свои планы, и не обращайте внимания на мелкие неурядицы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам стоит сконцентрироваться на домашних делах — сегодняшние сутки идеальны для решения хозяйственно-бытовых вопросов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп советует вам провести этот день с пользой для здоровья. Это сейчас первостепенно, поэтому не загружайте себя работой по самые уши.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды предсказали вам сложный день, и многое будет зависеть от вашей выдержки. Не исключено, что у вас появится группа поддержки — не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям и знакомым.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Цепляйтесь сегодня за любые возможности, чтобы создать условия для карьерного роста. Но будьте бдительны, не одни вы такие шустрые и умелые.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не будьте эгоистами и делитесь опытом — некоторые коллеги нуждаются в ваших советах. Не исключено, что профессиональные отношения постепенно перерастут в дружеские.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня не стоит спешить с оформлением каких-либо бумаг. Вы только время зря потратите, а итог будет нулевой. А вечер стоит провести в окружении родственников.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждет нелегкий рабочий день, и ваша выдержка может дать сбой. Потерпите до вечера — в темное время суток удастся выпустить пар в компании друзей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Гороскоп сулит вам хороший день, но не спешите усаживаться в кресло и ждать подарков от Вселенной. Сосредоточьтесь сегодня на служебных делах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Гороскоп рекомендует Рыбам прислушаться к голосу разума. Не втягивайтесь в непонятные дискуссии и не принимайте участия в сомнительных авантюрах.

Январь 2022 года продолжает преподносить много сюрпризов, при этом многие из них приятны. Кому сулят позитивные изменения в жизни на этой неделе согласно раскладу карт Таро — смотрите в нашем материале.

Что бы вам не сулили ночные светила, смешные анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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