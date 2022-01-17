Купил таблетки для повышения интеллекта. Не смог открыть коробку: смешные шутки для настроения

Очень смешная подборка шуток, которые сделают ваш вечер веселым

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю ведьм из сказок, которые селились в глухом лесу и убивали всех, кто их побеспокоит.

Ночью в бар два пьяных мужика затаскивают третьего, вообще нулевого. Подходят к бармену: — Нам по сто, а ему минеральной, он за рулем…

Недавно узнал, что лоси привыкают к тому, что люди их кормят, и могут напасть на встреченного человека, если тот не даст им еды. Теперь кормление лосей — моё новое хобби.

— А вы-то сами откуда будете? — Да откуда угодно, хоть из рюмок, хоть из стаканов или бокалов. Вы наливайте, наливайте!

Есть такое ощущение, что те 5-7 чашек кофе, что я выпиваю за день, чтобы не дрыхнуть на ходу, начинают действовать только после 22:00!!!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.