Рус

Гороскоп на 18 січня: Водоліям варто зосередитись на роботі, а Рибам – прислухатися до голосу розуму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
400
Гороскоп на 18 січня
Гороскоп на 18 січня

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

У вас сьогодні має бути одне завдання – не образити близьких людей. Перед тим як щось сказати, подумайте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гороскоп обіцяє вам добрий і позитивний день. Намагайтеся якнайчастіше гуляти і не відмовляйтеся від запрошень на культурні заходи

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Чудовий день для близнюків, які хочуть плідно працювати. Сміливо реалізовуйте свої плани, і не звертайте уваги на дрібні негаразди.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам варто сконцентруватися на домашніх справах — сьогоднішня доба ідеальна для розв'язання господарсько-побутових питань.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Гороскоп радить вам провести цей день із користю для здоров’я. Це зараз першочергово, тому не завантажуйте себе роботою по самі вуха.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки передбачили вам складний день, і багато залежатиме від вашої витримки. Не виключено, що у вас з’явиться група підтримки – не соромтеся звертатися за допомогою до друзів та знайомих.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Чіпляйтеся сьогодні за будь-які можливості, щоб створити умови для кар’єрного зростання. Але будьте пильні, не одні ви такі спритні та вмілі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не будьте егоїстами і ділитеся досвідом — деякі колеги потребують ваших порад. Не виключено, що професійні стосунки поступово переростуть у дружні.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні не варто поспішати з оформленням будь-яких паперів. Ви тільки час даремно витратите, а результат буде нульовий. А вечір варто провести в оточенні родичів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вас чекає нелегкий робочий день, і ваша витримка може дати збій. Потерпіть до вечора — у темну пору вдасться випустити пару в компанії друзів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гороскоп обіцяє вам гарний день, але не поспішайте сідати в крісло і чекати на подарунки від Всесвіту. Зосередьтеся сьогодні на службових справах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гороскоп радить Рибам прислухатися до голосу розуму. Не втягуйтесь у незрозумілі дискусії та не беріть участі у сумнівних авантюрах.

Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.

Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!

Теги:
#Гороскоп #Астрологічний гороскоп #Гороскоп сьогодні #Щоденний гороскоп
Постановка на облік не означає військову службу
Україна
Потрібно все виправити: Зеленський відреагував на скандал із військовим обліком для жінок
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Постановка на облік не означає військову службу
Потрібно все виправити: Зеленський відреагував на скандал із військовим обліком для жінок
Дата публікації
Категорія
Винних у загибелі хлопчика знайшли та затримали
Два тижні били, а тіло потім закатали в бетон: подробиці звірячого вбивства 11-річного хлопчика під Мелітополем
Дата публікації
Категорія
Суд у справі Порошенка тривав близько шости годин, після чого п’ять годин думали над рішенням
Епопея з арештом Порошенка скінчилася нічим. Поки
Дата публікації
Категорія
У День Хрещення у низці регіонів очікується сніг
Над Україною на Водохреща зійдуться циклон й антициклон: де чекати снігу та морозу
Дата публікації
Категорія
За що били Єгора – з’ясовує поліція
Мати школяра, побитого ровесниками у Запорізькій області: "Знаходиться на знеболювальних і став замикатися в собі"