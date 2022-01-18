Гороскоп на 18 січня: Водоліям варто зосередитись на роботі, а Рибам – прислухатися до голосу розуму

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

У вас сьогодні має бути одне завдання – не образити близьких людей. Перед тим як щось сказати, подумайте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гороскоп обіцяє вам добрий і позитивний день. Намагайтеся якнайчастіше гуляти і не відмовляйтеся від запрошень на культурні заходи

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Чудовий день для близнюків, які хочуть плідно працювати. Сміливо реалізовуйте свої плани, і не звертайте уваги на дрібні негаразди.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам варто сконцентруватися на домашніх справах — сьогоднішня доба ідеальна для розв'язання господарсько-побутових питань.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Гороскоп радить вам провести цей день із користю для здоров’я. Це зараз першочергово, тому не завантажуйте себе роботою по самі вуха.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки передбачили вам складний день, і багато залежатиме від вашої витримки. Не виключено, що у вас з’явиться група підтримки – не соромтеся звертатися за допомогою до друзів та знайомих.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Чіпляйтеся сьогодні за будь-які можливості, щоб створити умови для кар’єрного зростання. Але будьте пильні, не одні ви такі спритні та вмілі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не будьте егоїстами і ділитеся досвідом — деякі колеги потребують ваших порад. Не виключено, що професійні стосунки поступово переростуть у дружні.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні не варто поспішати з оформленням будь-яких паперів. Ви тільки час даремно витратите, а результат буде нульовий. А вечір варто провести в оточенні родичів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вас чекає нелегкий робочий день, і ваша витримка може дати збій. Потерпіть до вечора — у темну пору вдасться випустити пару в компанії друзів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гороскоп обіцяє вам гарний день, але не поспішайте сідати в крісло і чекати на подарунки від Всесвіту. Зосередьтеся сьогодні на службових справах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гороскоп радить Рибам прислухатися до голосу розуму. Не втягуйтесь у незрозумілі дискусії та не беріть участі у сумнівних авантюрах.

Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.

Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!